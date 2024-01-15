منتخبنا الوطني يخسر أمام إيران في انطلاق مشواره ببطولة أمم آسيا

(MENAFN
- Palestine News Network )
قطر /PNN / تعرض منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، لهزيمة كبيرة أمام منتخب إيران برباعية مقابل هدف، في انطلاق مشواره ببطولة أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.
وتصدر المنتخب الإيراني بهذا الفوز الكبير المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف منتخب الإمارات، وجاء منتخبنا رابعا بفارق الأهداف عن منتخب هونغ كونغ.
ويلعب منتخبنا الوطني لقاءه الثاني في البطولة يوم الخميس المقبل أمام منتخب الإمارات، بحثا عن التعويض واستمرار حظوظه في البطولة الآسيوية.
وافتتح منتخب إيران التسجيل مبكرا وتحديدا بعد مرور دقيقتين، عبر لاعبه كريم أنصاري الذي نجح ومن أول هجمة في تسجيل الهدف الأول لبلاده، بعد أن سدد الكرة من مسافة قريبة على يمين الحارس رامي حمادة.
وعزز اللاعب شجاع خليل زادة من تقدم منتخب إيران بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ13، بعد كرة ثابتة تجاوزت كل مدافعي المنتخب ووصلت للاعب زادة الذي حولها بسهولة في شباك الحارس حمادة.
وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، نجح منتخب إيران بتسجيل الهدف الثالث بعد هجمة سريعة، إذ وصلت الكرة للاعب مهدي قائدي الذي سدد الكرة وهو لوحده في شباك الحارس رامي حمادة.
وسجل اللاعب تامر صيام الهدف الأول لمنتخبنا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بعد كرة ثابتة اصطدمت بمدافع إيران ووصلت إلى صيام الذي حولها برأسه على يمين الحارس، لينتهي الشوط الأول لصالح منتخب إيران بثلاثة أهداف لهدف.
وضاعف اللاعب سرداد آزمون النتيجة لمنتخب إيران بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ55 في سيناريو مشابه للأهداف الثلاثة الماضية، من كرة عرضية فشل دفاع منتخبنا في التعامل معها لتصل للاعب آزمون الذي وضعها بسهولة في الشباك.
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