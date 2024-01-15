منتخبنا الوطني يخسر أمام إيران في انطلاق مشواره ببطولة أمم آسيا

MENAFN - Palestine News Network ) قطر /PNN / تعرض منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، لهزيمة كبيرة أمام منتخب إيران برباعية مقابل هدف، في انطلاق مشواره ببطولة أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر.

وتصدر المنتخب الإيراني بهذا الفوز الكبير المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الوصيف منتخب الإمارات، وجاء منتخبنا رابعا بفارق الأهداف عن منتخب هونغ كونغ.

ويلعب منتخبنا الوطني لقاءه الثاني في البطولة يوم الخميس المقبل أمام منتخب الإمارات، بحثا عن التعويض واستمرار حظوظه في البطولة الآسيوية.

وافتتح منتخب إيران التسجيل مبكرا وتحديدا بعد مرور دقيقتين، عبر لاعبه كريم أنصاري الذي نجح ومن أول هجمة في تسجيل الهدف الأول لبلاده، بعد أن سدد الكرة من مسافة قريبة على يمين الحارس رامي حمادة.

وعزز اللاعب شجاع خليل زادة من تقدم منتخب إيران بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة الـ13، بعد كرة ثابتة تجاوزت كل مدافعي المنتخب ووصلت للاعب زادة الذي حولها بسهولة في شباك الحارس حمادة.

وقبل دقائق من نهاية الشوط الأول، نجح منتخب إيران بتسجيل الهدف الثالث بعد هجمة سريعة، إذ وصلت الكرة للاعب مهدي قائدي الذي سدد الكرة وهو لوحده في شباك الحارس رامي حمادة.

وسجل اللاعب تامر صيام الهدف الأول لمنتخبنا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بعد كرة ثابتة اصطدمت بمدافع إيران ووصلت إلى صيام الذي حولها برأسه على يمين الحارس، لينتهي الشوط الأول لصالح منتخب إيران بثلاثة أهداف لهدف.

وضاعف اللاعب سرداد آزمون النتيجة لمنتخب إيران بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الـ55 في سيناريو مشابه للأهداف الثلاثة الماضية، من كرة عرضية فشل دفاع منتخبنا في التعامل معها لتصل للاعب آزمون الذي وضعها بسهولة في الشباك.