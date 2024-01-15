الاحتلال يقتحم قلقيلية وأريحا

الاحتلال يقتحم قلقيلية وأريحا
التاريخ
1/15/2024 12:15:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت الليلة مدينة قلقيلية غربي الضفة الغربية المحتلة ومدينة أريحا شرقا.
ويأتي اقتحام المدينتين ضمن تصعيد مستمر من قِبل الاحتلال منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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