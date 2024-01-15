Monday, 15 January 2024 09:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأرصاد تكشف موعد انحسار المنخفض الجوي في المملكة

1/15/2024 12:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية وفق الأرصاد الجوية.


وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتضعف فرص الهطول، والرياح غربية معتدلة السرعة .


وتابعت " ليلا تسود أجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول."


وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


MENAFN15012024000208011052ID1107720239

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث