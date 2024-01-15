الأرصاد تكشف موعد انحسار المنخفض الجوي في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة في أغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الأجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إنه مع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتضعف فرص الهطول، والرياح غربية معتدلة السرعة .



وتابعت " ليلا تسود أجواء باردة بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، الرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه، ويتوقع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول."



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

