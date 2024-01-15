امتحانات تكميلية التوجيهي تنتهي اليوم

ويتوجه اليوم، 28244 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الدورة التكميلية في يومه الحادي عشر والأخير في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة الحادي عشرة صباحا، بمباحث اللغة العربية الورقة الثانية وإنتاج الطعام وخدمته والكيمياء والعلوم الصناعية الخاصة.

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