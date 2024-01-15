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امتحانات تكميلية التوجيهي تنتهي اليوم

1/15/2024 12:15:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تختتم، الاثنين، امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية، والتي انطلقت أولى جلساتها في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بمشاركة 81.614 مشتركا هم إجمالي المسجلين، موزعين على فروع التعليم الأكاديمي والمهني.


ويتوجه اليوم، 28244 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الدورة التكميلية في يومه الحادي عشر والأخير في جلسته الأولى والتي تبدأ الساعة الحادي عشرة صباحا، بمباحث اللغة العربية الورقة الثانية وإنتاج الطعام وخدمته والكيمياء والعلوم الصناعية الخاصة.


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