القيادة الوسطى الأميركية تسقط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون

القيادة الوسطى الأميركية تسقط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون
التاريخ
1/15/2024 12:15:41 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها أسقطت صاروخا أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه حاملة الطائرات الأميركية.
وقالت القيادة الوسطى إن الصاروخ كان من نوع كروز مضاد للسفن وأطلق نحو حاملة الطائرات الأميركية لابون.
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