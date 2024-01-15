تعيين معلمين على نظام شراء الخدمات في التربية - أسماء

تعيين معلمين على نظام شراء الخدمات في التربية - أسماء
التاريخ
1/15/2024 12:15:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تدعو وزارة التربية والتعليم، ممن تقدموا بطلب الكتروني للعمل على نظام شراء الخدمات بوظيفة معلم من حملة تخصصي الرياضيات واللغة الإنجليزية ممن انطبقت عليهم شروط الإعلان مراجعة مركز وزارة التربية والتعليم/إدارة الموارد البشرية/قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول خلال ساعات الدوام الرسمي .خلال الفترة من تاريخ 15/1/2024 ولغاية تاريخ 17/1/2024 .
MENAFN15012024000208011052ID1107720236
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.