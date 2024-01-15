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تعيين معلمين على نظام شراء الخدمات في التربية - أسماء

1/15/2024 12:15:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تدعو وزارة التربية والتعليم، ممن تقدموا بطلب الكتروني للعمل على نظام شراء الخدمات بوظيفة معلم من حملة تخصصي الرياضيات واللغة الإنجليزية ممن انطبقت عليهم شروط الإعلان مراجعة مركز وزارة التربية والتعليم/إدارة الموارد البشرية/قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول خلال ساعات الدوام الرسمي .خلال الفترة من تاريخ 15/1/2024 ولغاية تاريخ 17/1/2024 .








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