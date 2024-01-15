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ارتفاع أسعار النفط عالميا اليوم

1/15/2024 12:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سجلت أسعار النفط ارتفاعا، في تعاملات الاثنين المبكرة، وسط حالة ترقب من المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 29 سنتا بما يعادل 0.37 بالمئة إلى 78.58 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:24 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت 1.1 بالمئة عند التسوية الجمعة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.84 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 16 سنتا، أو 0.22 بالمئة، بعد صعوده نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.




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