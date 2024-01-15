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فيديو - رسالة من القسام لعائلات أسرى إسرائيليين: حكومتكم تكذب

1/15/2024 12:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- رسالة جديدة لأسرى إسرائيليين لديها بعنوان "حكومتكم تكذب"، بعد ساعات من إعلان الناطق باسم الكتائب أبو عبيدة أن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا.
وظهر في الفيديو 3 أسرى إسرائيليين، وهم نوعا أرغماني (26 عاما) وتسكن في بئر السبع، ويوسي شرعابي (53 عاما)، وتايس فيرسكي (38 عاما)، ويسكن في تل أبيب.
وقالت أرغماني للحكومة الإسرائيلية: "أوقفوا هذا الجنون وأعيدونا إلى عائلاتنا"، بينما وجه وتايس فيرسكي رسالة لرئيس الوزراء بنيامين نتياهو قال فيها: "من فضلك أوقف الحرب وأعدنا إلى البيت".
بدوره قال يوسي شرعابي: "لذلك يجب الآن أن تتوقف الحرب"، التي تخطت يومها الـ100.
وختمت القسام في رسالتها لعائلات الأسرى الإسرائيليين بـ"سنخبركم غدا بمصيرهم.. حكومتكم تكذب".
وفي وقت سابق من أمس الأحد، أكد أبو عبيدة أن الاحتلال أخفق في تحقيق أهدافه، أو تحرير أي أسير لدى المقاومة.
وقال إن مصير العديد من الأسرى الإسرائيليين صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية، مضيفا أن العديد من الأسرى -على الأغلب- قد قُتلوا والاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم.


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