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الاحتلال يقتحم حرم جامعة في نابلس ويعتقل عددا من الطلبة

1/15/2024 12:15:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حرم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، واعتقلت عددا من الطلبة.


وقال نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية رائد الدبعي لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة القديم عبر إحدى البوابات، واحتجزت افراد أمن الجامعة.


وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الطلبة من داخل حرم الجامعة.

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