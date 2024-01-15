الاحتلال يقتحم حرم جامعة في نابلس ويعتقل عددا من الطلبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حرم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس، واعتقلت عددا من الطلبة.
وقال نائب رئيس جامعة النجاح للشؤون المجتمعية رائد الدبعي لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت حرم الجامعة القديم عبر إحدى البوابات، واحتجزت افراد أمن الجامعة.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الطلبة من داخل حرم الجامعة.
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