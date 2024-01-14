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اليمن: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تفتتح قرية (كويت الخير) للنازحين في تعز

1/14/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 14 - 1 (كونا) -- افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية اليوم الأحد قرية (كويت الخير) السكنية لإيواء النازحين بمديرية المخا الساحلية على البحر الأحمر التابعة لمحافظة تعز في اليمن بتمويل من (فريق تراحم التطوعي ضمن (حملة الكويت بجانبكم).
وقال رئيس وفد فريق تراحم التطوعي الكويتي الذي يزور اليمن ناصر البسام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشروع القرية السكنية يتكون من 120 وحدة سكنية تتضمن كل منها غرفتين ومطبخ وفناء.
وأضاف أنه تم تزويد كل وحدة سكنية بمنظومة شمسية وخزان مياه وشبكة تصريف مياه إضافة إلى حقائب الإيواء والفراش وأدوات الطباخة اللازمة لكل الأسر المستفيدة.
وأوضح أن قرية (كويت الخير) السكنية لإيواء النازحين باليمن أسهمت في إسعاد 120 أسرة كانت ساكنة في بيوت من القش والخيام وتم نقلهم فعليا للسكن والإقامة في بيوت آمنة تقيهم البرد والحر والرياح والأمطار والعواصف وتوفر لهم حياة كريمة مبينا أن سعادة هؤلاء النازحين وتخفيف معاناتهم تمثل سعادة لأهل الكويت.
وأعرب عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا المشروع الإنساني الخيري الكبير وكل من تبرع وأسهم في البناء والترتيب والتجهيز والافتتاح مثمنا إسهامات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وكل المحسنين والداعمين الكرام ومؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية اليمنية المنفذة للمشروع.
وأشار إلى وضع حجر الأساس لبناء وتجهيز مسجد ومدرسة ومركز صحي ومخبز وبرج خزان مياه إضافة الى محلات تجارية وقفية بتمويل (فريق تراحم) وإشراف (الهيئة الخيرية العالمية) وتنفيذ (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية).
ولفت إلى تدشين وضع حجر الأساس لمشروع تمديد شبكة مياه للقرى التي يسكنها النازحون بتمويل فاعلي خير من دولة الكويت وإشراف جمعية (تنمية الخيرية) الكويتية.
من جانبه أعرب النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عبدالجبار الزحزوح في تصريح مماثل ل (كونا) عن الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولفريق تراحم التطوعي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ولجمعية تنمية الخيرية بدولة الكويت على هذه المشاريع الإنسانية والتنموية المؤثرة في حياة الناس.
وقال "دولة الكويت دائما ما تبهر اليمنيين بمشاريعها التنموية والإنسانية الهادفة لتخفيف معاناة اليمنيين مضيفا بأن اليمنيين يكنون كل التقدير والامتنان لوقوف دولة الكويت بجانبهم في مختلف الظروف والمراحل وفي الرخاء والشدة لتقديم هذه المشاريع التي يكون لها أثر بالغ في نفوسهم لإسهامها في تخفيف معاناة البسطاء الذين رأيناهم اليوم سعداء بحصولهم على بيوت تؤويهم". (النهاية)

س ن ص / ر س



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