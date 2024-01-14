اليمن: الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تفتتح قرية (كويت الخير) للنازحين في تعز

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- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 14 - 1 (كونا) -- افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية اليوم الأحد قرية (كويت الخير) السكنية لإيواء النازحين بمديرية المخا الساحلية على البحر الأحمر التابعة لمحافظة تعز في اليمن بتمويل من (فريق تراحم التطوعي ضمن (حملة الكويت بجانبكم).
وقال رئيس وفد فريق تراحم التطوعي الكويتي الذي يزور اليمن ناصر البسام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشروع القرية السكنية يتكون من 120 وحدة سكنية تتضمن كل منها غرفتين ومطبخ وفناء.
وأضاف أنه تم تزويد كل وحدة سكنية بمنظومة شمسية وخزان مياه وشبكة تصريف مياه إضافة إلى حقائب الإيواء والفراش وأدوات الطباخة اللازمة لكل الأسر المستفيدة.
وأوضح أن قرية (كويت الخير) السكنية لإيواء النازحين باليمن أسهمت في إسعاد 120 أسرة كانت ساكنة في بيوت من القش والخيام وتم نقلهم فعليا للسكن والإقامة في بيوت آمنة تقيهم البرد والحر والرياح والأمطار والعواصف وتوفر لهم حياة كريمة مبينا أن سعادة هؤلاء النازحين وتخفيف معاناتهم تمثل سعادة لأهل الكويت.
وأعرب عن الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا المشروع الإنساني الخيري الكبير وكل من تبرع وأسهم في البناء والترتيب والتجهيز والافتتاح مثمنا إسهامات الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وكل المحسنين والداعمين الكرام ومؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية اليمنية المنفذة للمشروع.
وأشار إلى وضع حجر الأساس لبناء وتجهيز مسجد ومدرسة ومركز صحي ومخبز وبرج خزان مياه إضافة الى محلات تجارية وقفية بتمويل (فريق تراحم) وإشراف (الهيئة الخيرية العالمية) وتنفيذ (مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية).
ولفت إلى تدشين وضع حجر الأساس لمشروع تمديد شبكة مياه للقرى التي يسكنها النازحون بتمويل فاعلي خير من دولة الكويت وإشراف جمعية (تنمية الخيرية) الكويتية.
من جانبه أعرب النائب الثاني لرئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية عبدالجبار الزحزوح في تصريح مماثل ل (كونا) عن الشكر والتقدير للكويت أميرا وحكومة وشعبا ولفريق تراحم التطوعي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية ولجمعية تنمية الخيرية بدولة الكويت على هذه المشاريع الإنسانية والتنموية المؤثرة في حياة الناس.
وقال "دولة الكويت دائما ما تبهر اليمنيين بمشاريعها التنموية والإنسانية الهادفة لتخفيف معاناة اليمنيين مضيفا بأن اليمنيين يكنون كل التقدير والامتنان لوقوف دولة الكويت بجانبهم في مختلف الظروف والمراحل وفي الرخاء والشدة لتقديم هذه المشاريع التي يكون لها أثر بالغ في نفوسهم لإسهامها في تخفيف معاناة البسطاء الذين رأيناهم اليوم سعداء بحصولهم على بيوت تؤويهم". (النهاية)
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