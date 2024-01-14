كأس أمم إفريقيا: مصر وموزمبيق تتعادلان بنتيجة 2/2

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 1 (كونا) -- تعادل المنتخب المصري مع نظيره الموزمبيقي بهدفين لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقا التي تقام في ساحل العاج.
وافتتح المنتخب المصري التسجيل في الدقيقة الثانية من الشوط الأول عن طريق المهاجم مصطفى محمد كما ضيع محمود تريزيغيه فرصة تعميق الفارق عند الدقيقة 35 بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن للحارس الموزمبيقي إيرنان سيلوان.
وتمكن المنتخب الموزمبيقي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني تعديل النتيجة برأسية المهاجم ويتنس أويمبو ليضيف زميله كليسيو باكوي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق 58.
واستطاع المنتخب المصري تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع من المباراة 90+7 عن طريق ضربة جزاء نفذها قائد الفريق محمد صلاح.
وتتقاسم مصر وموزمبيق مؤقتا المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة لكل فريق في انتظار المباراة الثانية لهذه المجموعة المرتقبة مساء اليوم بين منتخبي غانا والرأس الأخضر.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات إذ يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)
م ر / ه س ص
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