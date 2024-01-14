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كأس أمم إفريقيا: مصر وموزمبيق تتعادلان بنتيجة 2/2

1/14/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 1 (كونا) -- تعادل المنتخب المصري مع نظيره الموزمبيقي بهدفين لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقا التي تقام في ساحل العاج.
وافتتح المنتخب المصري التسجيل في الدقيقة الثانية من الشوط الأول عن طريق المهاجم مصطفى محمد كما ضيع محمود تريزيغيه فرصة تعميق الفارق عند الدقيقة 35 بعدما اصطدمت كرته بالقائم الأيمن للحارس الموزمبيقي إيرنان سيلوان.
وتمكن المنتخب الموزمبيقي في الدقيقة 55 من الشوط الثاني تعديل النتيجة برأسية المهاجم ويتنس أويمبو ليضيف زميله كليسيو باكوي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق 58.
واستطاع المنتخب المصري تعديل النتيجة في الوقت بدل الضائع من المباراة 90+7 عن طريق ضربة جزاء نفذها قائد الفريق محمد صلاح.
وتتقاسم مصر وموزمبيق مؤقتا المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة لكل فريق في انتظار المباراة الثانية لهذه المجموعة المرتقبة مساء اليوم بين منتخبي غانا والرأس الأخضر.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات إذ يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)

م ر / ه س ص



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