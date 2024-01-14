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لبنان: 33 ألف نازح إلى صور مع اشتداد قصف الكيان الإسرائيلي المحتل على الجنوب

1/14/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الكوارث في قضاء صور بجنوب لبنان اليوم الأحد ارتفاع عدد النازحين المسجلين لديها إلى 33 ألفا بسبب تصاعد حدة القصف الذي يشنه الكيان الإسرائيلي المحتل عبر حدود لبنان الجنوبية.
وأضافت إدارة الكوارث بصور في بيان لها أن آلاف النازحين اتجهوا إلى مناطق لبنانية أخرى ولم يسجلوا في البلديات ويعيشون على مقدراتهم الشخصية فيما لا تزال أعداد كبيرة تعيش في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق وفي حاجة إلى المساعدة.
ميدانيا تصاعدت حدة القصف الجوي والمدفعي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على البلدات الجنوبية في لبنان فيما ردت المقاومة باستهداف عدد من تجمعاته عبر الحدود.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي وسع قصفه في جنوبي لبنان ونفذ غارات على أطراف بلدات مليخ وعلى تلة الرادار في أعالي جبل صافي في منطقة اقليم التفاح وأغار على منطقة اللبونة وعلى جبل بلاط وعلى منطقة النقعة بين بلدات عيترون وعيناتا ويارون.
وأضافت الوكالة أن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال أغارت على بلدة عيترون وعلى أطراف بلدة صديقين وعلى حي الكساير وحي درب السوق) واستهدف أحد الصواريخ منزلا في بلدة (ميس الجبل) ودمره.
وذكرت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بلدة كفركلا بعشرات القنابل الفوسفورية وأصابت منزلا واستهدفت القذائف حي الطراش في بلدة ميس الجبل وتلة حمامص وباب ثنية في بلدة الخيام وأصابت منزلا في بلدة رب ثلاثين.
وقصفت مدفعية الاحتلال أيضا أطراف بلدات القوزح وبيت ليف ومروحين وعلما الشعب وحولا والجبين وطير حرفا ومروحين ورامية وبليدا وعيترون ووادي زمزم ووادي البياض ومنطقة حامول في بلدة الناقورة.
في المقابل نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات اصدرتها "المقاومة" وقالت فيها ان عناصرها استهدفوا ‏‏‏‌تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج وتجآعا اخر في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة كما استهدفوا طائرة مسيرة تابعة للاحتلال فوق بلدة مروحين وأسقطوها.
وأضافت الوكالة أن المقاومة استهدفت أيضا مرابض مدفعية جيش الاحتلال في خربة ماعر وموقعي بركة ريشا والعاصي بالأسلحة المناسبة وحققت فيهما إصابات مؤكدة.
وتتواصل المواجهات يوميا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في السابع من اكتوبر 2023. (النهاية)

ك ب ش / ه س ص



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