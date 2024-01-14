لبنان: 33 ألف نازح إلى صور مع اشتداد قصف الكيان الإسرائيلي المحتل على الجنوب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 14 - 1 (كونا) -- أعلنت إدارة الكوارث في قضاء صور بجنوب لبنان اليوم الأحد ارتفاع عدد النازحين المسجلين لديها إلى 33 ألفا بسبب تصاعد حدة القصف الذي يشنه الكيان الإسرائيلي المحتل عبر حدود لبنان الجنوبية.
وأضافت إدارة الكوارث بصور في بيان لها أن آلاف النازحين اتجهوا إلى مناطق لبنانية أخرى ولم يسجلوا في البلديات ويعيشون على مقدراتهم الشخصية فيما لا تزال أعداد كبيرة تعيش في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق وفي حاجة إلى المساعدة.
ميدانيا تصاعدت حدة القصف الجوي والمدفعي الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على البلدات الجنوبية في لبنان فيما ردت المقاومة باستهداف عدد من تجمعاته عبر الحدود.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الطيران الحربي الإسرائيلي وسع قصفه في جنوبي لبنان ونفذ غارات على أطراف بلدات مليخ وعلى تلة الرادار في أعالي جبل صافي في منطقة اقليم التفاح وأغار على منطقة اللبونة وعلى جبل بلاط وعلى منطقة النقعة بين بلدات عيترون وعيناتا ويارون.
وأضافت الوكالة أن الطائرات الحربية التابعة للاحتلال أغارت على بلدة عيترون وعلى أطراف بلدة صديقين وعلى حي الكساير وحي درب السوق) واستهدف أحد الصواريخ منزلا في بلدة (ميس الجبل) ودمره.
وذكرت الوكالة أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت بلدة كفركلا بعشرات القنابل الفوسفورية وأصابت منزلا واستهدفت القذائف حي الطراش في بلدة ميس الجبل وتلة حمامص وباب ثنية في بلدة الخيام وأصابت منزلا في بلدة رب ثلاثين.
وقصفت مدفعية الاحتلال أيضا أطراف بلدات القوزح وبيت ليف ومروحين وعلما الشعب وحولا والجبين وطير حرفا ومروحين ورامية وبليدا وعيترون ووادي زمزم ووادي البياض ومنطقة حامول في بلدة الناقورة.
في المقابل نقلت الوكالة الوطنية سلسلة بيانات اصدرتها "المقاومة" وقالت فيها ان عناصرها استهدفوا تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج وتجآعا اخر في محيط موقع حدب يارون بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيهما إصابات مباشرة كما استهدفوا طائرة مسيرة تابعة للاحتلال فوق بلدة مروحين وأسقطوها.
وأضافت الوكالة أن المقاومة استهدفت أيضا مرابض مدفعية جيش الاحتلال في خربة ماعر وموقعي بركة ريشا والعاصي بالأسلحة المناسبة وحققت فيهما إصابات مؤكدة.
وتتواصل المواجهات يوميا بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة في المناطق الجنوبية من لبنان وعبر الحدود منذ بدء العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة في السابع من اكتوبر 2023. (النهاية)
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