الرئيسان الاماراتي والتركي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب

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- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 14 - 1 (كونا) -- أكد رئيسا دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتركيا رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الأحد ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الاتصال تناول علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد اعرابه عن خالص تعازيه إلى الرئيس أردوغان والشعب التركي في مقتل الجنود الأتراك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية أخيرا وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.
من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد لما أبداه من مشاعر تضامن صادقة مع تركيا وشعبها مؤكدا متانة العلاقات الإماراتية التركية متمنيا للإمارات دوام التقدم والازدهار.
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الجمعة الماضي مقتل عدد من جنودها وإصابة آخرين اثر الهجوم على قاعدة عسكرية تركية بشمالي العراق. (النهاية)
س خ م / م م ج
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