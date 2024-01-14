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الرئيسان الاماراتي والتركي يؤكدان ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب

1/14/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 14 - 1 (كونا) -- أكد رئيسا دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتركيا رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي بينهما اليوم الأحد ضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والذي يستهدف زعزعة استقرار الدول وأمن شعوبها.
وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن الاتصال تناول علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة إضافة إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.
ونقلت الوكالة عن الشيخ محمد بن زايد اعرابه عن خالص تعازيه إلى الرئيس أردوغان والشعب التركي في مقتل الجنود الأتراك إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية تركية أخيرا وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود.
من جانبه أعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد لما أبداه من مشاعر تضامن صادقة مع تركيا وشعبها مؤكدا متانة العلاقات الإماراتية التركية متمنيا للإمارات دوام التقدم والازدهار.
كانت وزارة الدفاع التركية أعلنت يوم الجمعة الماضي مقتل عدد من جنودها وإصابة آخرين اثر الهجوم على قاعدة عسكرية تركية بشمالي العراق. (النهاية)

س خ م / م م ج



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