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منتخب (إيران) يفوز على (فلسطين) بنتيجة (4-1) في كاس آسيا بقطر

1/14/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 1 (كونا) -– فاز منتخب (إيران) اليوم الاحد على نظيره منتخب (فلسطين) بنتيجة (4 -1) وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (المدينة التعليمية) بتقدم منتخب (ايران) بثلاث اهداف سجلها كل من كريم انصاري بالدقيقة الثانية وشجاع زاده بالدقيقة 12 ومهدي غادي بالدقيقة 38 مقابل هدف واحد لمنتخب (فلسطين) سجله تامر صيام في الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني سجل منتخب (إيران) الهدف الرابع بالدقيقة 55 عن طريق سردار ازمون لتنتهي المباراة لصالح المنتخب الإيراني بنتيجة (4-1).
وكان منتخب (الإمارات) قد حقق فوزا اليوم الأحد على نظيره منتخب (هونغ كونغ) بنتيجة (3-1) في إطار منافسات المجموعة نفسها.
وتصدرت إيران مجموعتها الثالثة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب (الإمارات) فيما بقي منتخبا (هونغ كونغ) و(فلسطين) برصيد خال من النقاط.
وتقام غدا الاثنين ثلاث مباريات والأولى بين (كوريا الجنوبية) و(البحرين) والثانية بين (إندونيسيا) و(العراق) والثالثة بين (ماليزيا) و(الأردن).
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) يوم الجمعة الماضي وتستمر منافساتها حتى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)

س س س / م ع ح ع




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