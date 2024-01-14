منتخب (إيران) يفوز على (فلسطين) بنتيجة (4-1) في كاس آسيا بقطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 14 - 1 (كونا) -– فاز منتخب (إيران) اليوم الاحد على نظيره منتخب (فلسطين) بنتيجة (4 -1) وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (المدينة التعليمية) بتقدم منتخب (ايران) بثلاث اهداف سجلها كل من كريم انصاري بالدقيقة الثانية وشجاع زاده بالدقيقة 12 ومهدي غادي بالدقيقة 38 مقابل هدف واحد لمنتخب (فلسطين) سجله تامر صيام في الوقت بدل الضائع.
وفي الشوط الثاني سجل منتخب (إيران) الهدف الرابع بالدقيقة 55 عن طريق سردار ازمون لتنتهي المباراة لصالح المنتخب الإيراني بنتيجة (4-1).
وكان منتخب (الإمارات) قد حقق فوزا اليوم الأحد على نظيره منتخب (هونغ كونغ) بنتيجة (3-1) في إطار منافسات المجموعة نفسها.
وتصدرت إيران مجموعتها الثالثة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن منتخب (الإمارات) فيما بقي منتخبا (هونغ كونغ) و(فلسطين) برصيد خال من النقاط.
وتقام غدا الاثنين ثلاث مباريات والأولى بين (كوريا الجنوبية) و(البحرين) والثانية بين (إندونيسيا) و(العراق) والثالثة بين (ماليزيا) و(الأردن).
وانطلقت بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر2023) يوم الجمعة الماضي وتستمر منافساتها حتى العاشر من فبراير المقبل. (النهاية)
س س س / م ع ح ع
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