استشهاد فتيين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 14 - 1 (كونا) -- استشهد فتيان فلسطينيان اليوم الأحد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند المدخل الشمالي لمدينة (البيرة) وسط الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ان الشهيد سليمان كنعان (17 عاما) نقل عبر طواقم الاسعاف الى المستشفى الاستشاري بمدينة (رام الله) حيث اصيب برصاصة في الصدر.
وافادت وزارة الصحة في بيان صحفي منفصل ان الفتى خالد حميدات (16 عاما) استشهد في المكان ذاته واحتجزت قوات الاحتلال الجثمان.
وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من مستوطنة (بيت ايل) المقامة على اراضي مدينة (البيرة) اطلقت النار على الفتيين وتمكنت طواقم الاسعاف من نقل الشهيد كنعان الى المستشفى واحتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد حميدات وترفض تسليمه لطواقم الاسعاف التي تنتظر في الموقع القرار بتسليمه.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اثنان في محافظة (الخليل) وطفل في مدينة (اريحا) ليرتفع عدد الشهداء اليوم بالضفة الغربية إلى خمسة. (النهاية)
ن ق / ر س
MENAFN14012024000071011013ID1107720173
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.