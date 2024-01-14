ريال مدريد يتوج بطلا للسوبر الإسباني بالسعودية بالفوز على غريمه برشلونة 1/4

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 14 - 1 (كونا) -- حقق فريق ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بفوزه على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة اقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
وبدأ ريال مدريد المباراة مهاجما ليسجل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول في الدقيقة ال7 قبل أن يعاود نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ال10 فيما عاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليقلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 33 ولكن تمكن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور بتسجيله الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 39 عن طريق ضربة جزاء.
وفي شوط المباراة الثاني عزز مهاجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو سيلفا النتيجة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 64 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف لبرشلونة.
وكان ريال مدريد قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بينما تأهل برشلونة بعد انتصاره في الدور نفسه على أوساسونا بهدفين نظيفين.
وبهذا الفوز يحقق ريال مدريد لقب السوبر الإسباني للمرة ال13 في تاريخه. (النهاية) ع ش / ه س ص
MENAFN14012024000071011013ID1107720172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.