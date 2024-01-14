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ريال مدريد يتوج بطلا للسوبر الإسباني بالسعودية بالفوز على غريمه برشلونة 1/4

1/14/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 14 - 1 (كونا) -- حقق فريق ريال مدريد لقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بفوزه على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في مباراة مثيرة اقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
وبدأ ريال مدريد المباراة مهاجما ليسجل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول في الدقيقة ال7 قبل أن يعاود نفس اللاعب ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ال10 فيما عاد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ليقلص الفارق بتسجيله الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 33 ولكن تمكن اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور بتسجيله الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 39 عن طريق ضربة جزاء.
وفي شوط المباراة الثاني عزز مهاجم ريال مدريد البرازيلي رودريغو سيلفا النتيجة بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 64 لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف لبرشلونة.
وكان ريال مدريد قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بينما تأهل برشلونة بعد انتصاره في الدور نفسه على أوساسونا بهدفين نظيفين.
وبهذا الفوز يحقق ريال مدريد لقب السوبر الإسباني للمرة ال13 في تاريخه. (النهاية) ع ش / ه س ص

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