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كأس أمم إفريقيا: منتخب الرأس الأخضر ويتصدر المجموعة الثانية بفوزه على غانا (2 - 1)

1/14/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 1 (كونا) -- فاز منتخب الرأس الأخضر المفاجأة على نظيره الغاني في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في ساحل العاج.
وأنهى منتخب الرأس الأخضر الشوط الأول متقدما على منافسه الغاني بهدف دون رد سجله جاميرو مونتيرو في الدقيقة ال 17 من عمر المباراة.
ومع بداية الشوط الثاني سجل المدافع الغاني ألكسندر جيكو هدف التعادل لفريقه برأسية في الدقيقة ال56 إلا أن إصرار منتخب الرأس الأخضر على الفوز تجسد بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+2 عن طريق المهاجم غاري رودريغز.
ويتصدر منتخب الرأس الأخضر في ختام الجولة الأولى ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط يليه كلا من منتخبي مصر وموزمبيق بنقطة واحدة فيما يحتل منتخب غانا المركز الرابع والأخير بدون رصيد.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)

م ر / س ع م




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