كأس أمم إفريقيا: منتخب الرأس الأخضر ويتصدر المجموعة الثانية بفوزه على غانا (2 - 1)

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 14 - 1 (كونا) -- فاز منتخب الرأس الأخضر المفاجأة على نظيره الغاني في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في ساحل العاج.
وأنهى منتخب الرأس الأخضر الشوط الأول متقدما على منافسه الغاني بهدف دون رد سجله جاميرو مونتيرو في الدقيقة ال 17 من عمر المباراة.
ومع بداية الشوط الثاني سجل المدافع الغاني ألكسندر جيكو هدف التعادل لفريقه برأسية في الدقيقة ال56 إلا أن إصرار منتخب الرأس الأخضر على الفوز تجسد بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 90+2 عن طريق المهاجم غاري رودريغز.
ويتصدر منتخب الرأس الأخضر في ختام الجولة الأولى ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط يليه كلا من منتخبي مصر وموزمبيق بنقطة واحدة فيما يحتل منتخب غانا المركز الرابع والأخير بدون رصيد.
ويشارك في هذه النسخة 24 منتخبا يتوزعون على ست مجموعات حيث يتأهل إلى الدور ثمن النهائي المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. (النهاية)
م ر / س ع م
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