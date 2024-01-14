موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح يؤكد الحرص على "التسهيل والتيسير على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في جميع قطاعات الوزارة.

عدن - الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تفتتح قرية "كويت الخير" السكنية لإيواء النازحين بمديرية المخا الساحلية على البحر الأحمر بمحافظة تعز في اليمن بتمويل من فريق "تراحم التطوعي" ضمن حملة "الكويت بجانبكم".

رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على القطاع بعد اليوم ال 100 منه إلى 23968 شهيدا و60582 مصابا.

بيروت - إدارة الكوارث في قضاء صور بجنوب لبنان تعلن ارتفاع عدد النازحين المسجلين لديها إلى 33 ألفا بسبب تصاعد حدة القصف الذي يشنه الكيان الإسرائيلي المحتل عبر حدود لبنان الجنوبية.

القاهرة - جامعة الدول العربية تعلن عقد اجتماع وزاري طارئ الأربعاء المقبل لبحث تبعات إبرام مذكرة تفاهم غير قانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.

المنامة - منتخب الكويت لكرة اليد يفوز على نظيره الصين تايبيه ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة الآسيوية ال21 التي تستضيفها البحرين بنتيجة (31-27) وبذلك ضمن تأهله لدور المجموعات الرئيسي.

الرياض - فريق ريال مدريد يحقق لقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بفوزه على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة أربعة أهداف لهدف في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

الجزائر - المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الموزمبيقي بهدفين لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في ساحل العاج. (النهاية) ه س ص