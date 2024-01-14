موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأحد الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح يؤكد الحرص على "التسهيل والتيسير على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر في جميع قطاعات الوزارة.
عدن - الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تفتتح قرية "كويت الخير" السكنية لإيواء النازحين بمديرية المخا الساحلية على البحر الأحمر بمحافظة تعز في اليمن بتمويل من فريق "تراحم التطوعي" ضمن حملة "الكويت بجانبكم".
رام الله - السلطات الصحية في غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على القطاع بعد اليوم ال 100 منه إلى 23968 شهيدا و60582 مصابا.
بيروت - إدارة الكوارث في قضاء صور بجنوب لبنان تعلن ارتفاع عدد النازحين المسجلين لديها إلى 33 ألفا بسبب تصاعد حدة القصف الذي يشنه الكيان الإسرائيلي المحتل عبر حدود لبنان الجنوبية.
القاهرة - جامعة الدول العربية تعلن عقد اجتماع وزاري طارئ الأربعاء المقبل لبحث تبعات إبرام مذكرة تفاهم غير قانونية بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
المنامة - منتخب الكويت لكرة اليد يفوز على نظيره الصين تايبيه ضمن الجولة الثانية من منافسات البطولة الآسيوية ال21 التي تستضيفها البحرين بنتيجة (31-27) وبذلك ضمن تأهله لدور المجموعات الرئيسي.
الرياض - فريق ريال مدريد يحقق لقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد بفوزه على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة أربعة أهداف لهدف في مباراة مثيرة أقيمت على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.
الجزائر - المنتخب المصري يتعادل مع نظيره الموزمبيقي بهدفين لكل منهما خلال اللقاء الذي جمعهما في منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تقام في ساحل العاج. (النهاية) ه س ص
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