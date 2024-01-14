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تحسن الموسم المطري ونسبة التخزين أكثر بـ 23.7 %

1/14/2024 11:26:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - ارتفع حجم التخزين الإجمالي الحالي في كافة السدود الرئيسية بنسبة نحو 23.7 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من الموسم المطري الماضي 2022 – 2023، في وقت ما تزال فيه الفرص متجددة، لانتعاش أوضاع سعة السدود نتيجة توقعات بتعاقب المنخفضات الجوية عبر الموسم المطري الحالي.
وأشارت أرقام وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن، لارتفاع حجم التخزين الكلي في السدود الرئيسية لنحو 99 مليون م3، معادلا ما نسبته 34.3 % من إجمالي طاقتها التخزينية البالغة 288.128 مليون م3، فيما بلغ حجم التخزين الكلي في تلك السدود في الفترة ذاتها من الموسم المطري الماضي 2022-2023، حوالي 80 مليونا، معادلا ما نسبته حوالي 28.5 % من إجمالي طاقتها التخزينية البالغة حينها، 280.760 مليون.
وأظهرت "المياه" – "وادي الأردن"، إن الهطولات المطرية رفعت المعدل السنوي طويل الأمد حتى صباح أول من أمس، إلى 41.4 % والبالغ نحو 8.1 مليار م3 سنويا.
وتم تدشين وتشغيل سدين جديدين، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري رائد أبو السعود، وهما؛ سد فيدان بسعة 4 ملايين وسد ابن حماد بسعة 4.5 مليون.
ورغم ما شهدته مختلف المناطق من هطولات مطرية متواصلة، إثر تأثرها بمنخفض جوي على مدار يومين متتاليين، ما تزال السدود بحاجة لتدفقات إضافية من الهطل المطري، لتعويض شح التدفقات المائية الواصلة إليها، إثر الانحباس الذي عانت السدود من تبعاته، وانعكاس الهطل على تعزيز مخازينها.
وعادة، ما يكون تأثير الأمطار الجيد على المياه الجوفية واضحا، في حال استمرار الهطول لتغذية الطبقات الجوفية العميقة من الأرض، في حين يكون تأثير تلك الأمطار "محدودا" على تلك المياه عند انحباس الأمطار.
ويستمر الموسم المطري حتى 10 أيار (مايو)، وسط تفاؤل بأن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة، شباط (فبراير) وآذار (مارس) ونيسان (إبريل)، أداء مطريا أفضل مقارنة بما سجله الموسم حتى الآن، ويرفع من آمال تعويض مخازين السدود التي بقيت رهينة لانحباس مطري طال أمده على مدار مواسم مضت.
وسجل يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بداية الانقلاب الشتوي، أو مربعانية الشتاء للموسم المطري الحالي، والتي تشكل أمطارها بشكل عام ما نسبته 30 % من مجموع الموسم المطري العام على مستوى المملكة، حيث تعتبر هذه الأيام أبرد أيام السنة، والتي تتميز عادة بتشكل الصقيع، خاصة إذا هبت على المنطقة رياح شرقية باردة جدا، وجافة مرافقة للمرتفع الجوي السيبيري.
وعبرت مصادر وزارة المياه والري، في وقت سابق، عن أملها بأن يكون الموسم الشتوي الحالي، غنيّا وذا أداء جيد، لافتة إلى المضي بتنفيذ خطط "المياه" بنهج ثابت ووفق برامج محددة، والهادفة بأكملها إلى توفير كميات المياه المدورة من خلال تقليل الفاقد، بنوعيه الإداري والفيزيائي، وذلك توازيا ومحاولات تأمين مصادر مياه جديدة.
وأكدت الوزارة أهمية المحافظة على مخازين السدود الحالية، لدورها في رفد المياه الجوفية بمخزون مياه متجدد، للحفاظ على مخزونها الإستراتيجي، نتيجة تعرضها للاستنزاف بشكل كبير.
وتنعكس التوقعات بتجدد مرور منخفضات جوية، بشكل مباشر، على ارتفاع هامش الأريحية حيال إسالة وزارة المياه والري المياه للمزارعين بشكل عام في منطقة وادي الأردن، لأغراض الري ومساهمة استمرارية الهطول المطري على رطوبة التربة.

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