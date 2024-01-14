بايدن يزعم انسحاب حماس من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
زعم الرئيس الامريكي جو بايدن، أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط، قائلا: "من المؤسف أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط لكننا وشركاءنا لم نتوقف".
وأعلن بايدن مساء اليوم الأحد التوصل إلى إلى اتفاق يفضي إلى وقف القتال في غزة لمدة 7 أيام وإطلاق سراح 105 محتجزين.
وقال بايدن، إنّ ذلك جاء بالتنسيق والتوسط مع مصر وقطر وإسرائيل.
وأوضح انّ وزير خارجيته أنتوني بلينكن عاد الأسبوع الماضي إلى المنطقة بحثا عن طريق للمضي قدما إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.
وبحسبه فإنّ إدارته تتطلع إلى الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع قادة قطر ومصر و"إسرائيل" لإعادة جميع المحتجزين.
وتعهد بايدن مجددًا لجميع المحتجزين في غزة بالوقوف إلى جانبهم وأنه لن يتوقف أبدا عن العمل لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم.
MENAFN14012024000072011014ID1107720163
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.