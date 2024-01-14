بايدن يزعم انسحاب حماس من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين

زعم الرئيس الامريكي جو بايدن، أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط، قائلا: "من المؤسف أن حماس انسحبت من اتفاق إطلاق سراح المحتجزين بعد أسبوع فقط لكننا وشركاءنا لم نتوقف".



وأعلن بايدن مساء اليوم الأحد التوصل إلى إلى اتفاق يفضي إلى وقف القتال في غزة لمدة 7 أيام وإطلاق سراح 105 محتجزين.



وقال بايدن، إنّ ذلك جاء بالتنسيق والتوسط مع مصر وقطر وإسرائيل.



وأوضح انّ وزير خارجيته أنتوني بلينكن عاد الأسبوع الماضي إلى المنطقة بحثا عن طريق للمضي قدما إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.



وبحسبه فإنّ إدارته تتطلع إلى الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع قادة قطر ومصر و"إسرائيل" لإعادة جميع المحتجزين.



وتعهد بايدن مجددًا لجميع المحتجزين في غزة بالوقوف إلى جانبهم وأنه لن يتوقف أبدا عن العمل لإعادة الأمريكيين إلى وطنهم.

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