جيش الاحتلال يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين مدينة قلقيلية غربي الضفة الغربية المحتلة ومدينة أريحا شرقا.
ويأتي اقتحام المدينتين ضمن تصعيد مستمر من قِبل الاحتلال منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.
وأفادت المصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل.
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