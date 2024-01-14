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جيش الاحتلال يقتحم مناطق عدة بالضفة الغربية

1/14/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين مدينة قلقيلية غربي الضفة الغربية المحتلة ومدينة أريحا شرقا.
ويأتي اقتحام المدينتين ضمن تصعيد مستمر من قِبل الاحتلال منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الظاهرية جنوب الخليل في الضفة الغربية.
وأفادت المصادر بوقوع إطلاق نار باتجاه مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

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