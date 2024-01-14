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الاحتلال يشرع بهدم منزل في مدينة قلقيلية (فيديو)

1/14/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، ترفقها ثلاثة جرافات عسكرية مدينة قلقيلية من عدة محاور، وهدمت منزلا، وأصابت شابا بالرصاص.
وأفادت مصادر محلية بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدا في خلة ياسين، حيث تم محاصرة أحد المنازل، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه، دون التمكن من معرفة هوية صاحبه، حتى إعداد هذا الخبر.
وأضافت المصادر، ان مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها أحد الشبان برصاصة في الفخذ.

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