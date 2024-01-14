الاحتلال يشرع بهدم منزل في مدينة قلقيلية (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة، ترفقها ثلاثة جرافات عسكرية مدينة قلقيلية من عدة محاور، وهدمت منزلا، وأصابت شابا بالرصاص.
وأفادت مصادر محلية بأن عملية الاقتحام تركزت في المنطقة الشمالية من المدينة، وتحديدا في خلة ياسين، حيث تم محاصرة أحد المنازل، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بهدمه، دون التمكن من معرفة هوية صاحبه، حتى إعداد هذا الخبر.
وأضافت المصادر، ان مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها أحد الشبان برصاصة في الفخذ.
MENAFN14012024000072011014ID1107720161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.