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ربع إصابات جيش الاحتلال المعلنة بحالة خطرة

1/14/2024 11:26:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترفت قوات الاحتلال للمرة الأولى بحصيلة كاملة لعدد الإصابات التي لحقت بجنودها خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة، مشيرة إلى العشرات الذين ما زالوا في حل الخطر.
وقال بيان لقوات الاحتلال، إنّ 1106 عسكريين أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة 240 بحالة خطرة، فيما أكدّ البيان أنّ 12 ضابطًا وجنديًا أصيبوا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن جيش الاحتلال الأحد، عن مقتل جندي في صفوفه، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ما يرفع حصيلة القتلى إلى 522 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال الاحتلال في بيان: "قتل المساعد احتياط آندوعالم كابيدة البالغ من العمر 21 عاماً من بلدة كريات غات أثناء المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة الليلة الماضية".
وأضاف بيان الجيش، أن الجندي كان تابعا للواء "ساعر مجولان 7".
واستنادا إلى معطيات جيش الاحتلال المنشورة على موقعه، فقد قتل 522 من ضباطه وجنوده خلال الحرب الدائرة، بينهم 188 منذ انطلاق الحرب البرية في قطاع غزة في 27 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. (عربي21)

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