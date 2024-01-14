مستوطنون يهاجمون قرية بورين ويروعون المواطنين ويحرقون مركبات
التاريخ
1/14/2024 11:26:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون مسلحون، الليلة، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل المواطنين وأحرقوا مركباتهم.
وأفادت مصادر محلية باقتحام مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين أطراف قرية بورين، ومهاجمتهم لعدد من المنازل وترويع أصحابها، عرف من أصحابها بشير قادوس.
في ذات السياق أحرق المستوطنون مركبة أحد المواطنين .
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