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مستوطنون يهاجمون قرية بورين ويروعون المواطنين ويحرقون مركبات

1/14/2024 11:26:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم مستوطنون مسلحون، الليلة، قرية بورين جنوب نابلس، وهاجموا منازل المواطنين وأحرقوا مركباتهم.
وأفادت مصادر محلية باقتحام مجموعة مسلحة وكبيرة من المستوطنين أطراف قرية بورين، ومهاجمتهم لعدد من المنازل وترويع أصحابها، عرف من أصحابها بشير قادوس.
في ذات السياق أحرق المستوطنون مركبة أحد المواطنين .

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