مسؤول أميركي يتحدث عن تغير في موقف واشنطن من الحرب

مسؤول أميركي يتحدث عن تغير في موقف واشنطن من الحرب
التاريخ
1/14/2024 11:26:00 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي قوله إن أولوية الإدارة الأميركية تحولت الآن إلى التسامح مع العملية العسكرية الإسرائيلية طيلة هذا الشهر.
وأضاف المسؤول الذي وصفته الصحيفة بالرفيع أنه لا جدوى من حث الإسرائيليين على الانتقال إلى مرحلة أقل حدة من الحرب على غزة.
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