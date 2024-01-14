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مسؤول أميركي يتحدث عن تغير في موقف واشنطن من الحرب

1/14/2024 11:26:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أميركي قوله إن أولوية الإدارة الأميركية تحولت الآن إلى التسامح مع العملية العسكرية الإسرائيلية طيلة هذا الشهر.
وأضاف المسؤول الذي وصفته الصحيفة بالرفيع أنه لا جدوى من حث الإسرائيليين على الانتقال إلى مرحلة أقل حدة من الحرب على غزة.

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