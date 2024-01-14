النصر يعود اليوم
التاريخ
1/14/2024 11:22:20 PM
(MENAFN
- Al Watan) يستأنف النصر، اليوم، تدريباته اليومية، بعد الإجازة التي تمتع بها لاعبوه خلال الأيام الماضية، وسيعمل مدربه البرتغالي لويس كاسترو على تعويض لاعبيه عن المخزون اللياقي الذي فقدوه خلال الراحة، قبل التوجه إلى الصين السبت المقبل، في جولة شتوية.
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