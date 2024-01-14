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النصر يعود اليوم

1/14/2024 11:22:20 PM
(MENAFN- Al Watan) يستأنف النصر، اليوم، تدريباته اليومية، بعد الإجازة التي تمتع بها لاعبوه خلال الأيام الماضية، وسيعمل مدربه البرتغالي لويس كاسترو على تعويض لاعبيه عن المخزون اللياقي الذي فقدوه خلال الراحة، قبل التوجه إلى الصين السبت المقبل، في جولة شتوية.

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