أبها ينوع تحضيراته

أبها ينوع تحضيراته
التاريخ
1/14/2024 11:22:19 PM
(MENAFN
- Al Watan) واصل أبها تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، بينما ركز جهازه الفني على الجانب اللياقي، لتعويض اللاعبين عن المخزون اللياقي الذي فقدوه خلال فترة الإجازة التي تمتع بها اللاعبون منذ نهاية الجولة الـ18. كما طبق عددا من التدريبات التكتيكية المنوعة.
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