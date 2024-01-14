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العدالة أمام تألق القادسية

1/14/2024 11:22:19 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع القادسية إلى الابتعاد أكثر في صدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، وإيقاف أحد مطارديه، حينما يحل ضيفا ثقيلا على العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في افتتاح الجولة الـ18 للدوري.
ويتصدر القادسية الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يحل العدالة في المركز الخامس برصيد 29 نقطة.
وعلى ملعب نادي الباطن، يلتقي القيصومة الـ16 بـ12 نقطة فريق النجمة الـ11 برصيد 22 نقطة، ويستضيف أحد الـ12 برصيد 22 نقطة نظيره هجر الـ15 برصيد 14 نقطة.

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