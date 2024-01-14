ترقية الشهري إلى عقيد - جريدة الوطن السعودية

ترقية الشهري إلى عقيد - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
1/14/2024 11:21:52 PM
(MENAFN
- Al Watan) صدرت الموافقة على ترقية مدير إدارة الدفاع المدني بالمجاردة، زاهر محمد الشهري، إلى رتبة عقيد.
MENAFN14012024000089011017ID1107720137
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.