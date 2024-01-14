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الصحة: جرعة محدثة ضد متحورات كورونا

1/14/2024 11:18:10 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت "الصحة" بضرورة استكمال التحصين (الجرعة التنشيطية) للمواطن والمقيم من مختلف الأعمار، للوقاية من فيروس كورونا(كوفيد- 19).
وأوضحت الوزارة توفر الجرعة المحدثة من لقاح كورونا كوفيد 19 للراغبين في الحصول عليها لمن أمضى شهرين فأكثر من تلقى الجرعة السابقة، وذلك من العمر 12 عاماً فأكثر، مشيرة إلى سهولة الحصول على اللقاح من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، مبينة الفئات المستهدفة للجرعة التنشيطية، وهم كبار السن، ذوي الأمراض المناعية والأمراض المزمنة، والفئات ذات الخطورة العالية، إضافة إلى العاملين في بيئات العمل التي تزيد من فرصة الإصابة في الفيروس أو انتشاره، والأفراد الذين مضى على تلقيهم الجرعة السابقة شهرين فأكثر
وأكدت "الصحة" على أن هذه الجرعة من اللقاح تحتوي على تحديثات مهمة ضد المتحورات الجديدة لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وتساهم في تعزيز مستوى استكمال تحصين الفرد ضدها، وكذلك تمنح الجرعة لمتلقيها حماية أفضل ضد المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة في الفيروس.
يذكر أن الجرعة التنشيطية تمثل جرعة وقائية يتم تلقيها بعد الجرعات الأساسية؛ بهدف تعزيز المناعة ضد متحورات كورونا، حيث يتمتع اللقاح (الجرعات الأساسية التي سبق تلقيها) بقدر جيد نسبياً من الفعالية ضد متحورات الفيروس.

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