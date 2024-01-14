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الغيوم والضباب أبرز الظواهر الجوية اليوم بالسعودية

1/14/2024 11:18:10 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس هذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأبرز الظواهر الجوية هي ( سماء غائمة جزئيا-ضباب- عوالق- صحو- رياح نشطة).

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