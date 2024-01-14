الغيوم والضباب أبرز الظواهر الجوية اليوم بالسعودية

(MENAFN
- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس هذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأبرز الظواهر الجوية هي ( سماء غائمة جزئيا-ضباب- عوالق- صحو- رياح نشطة).
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