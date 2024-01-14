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سلطة فلسطينية متجددة... مصطلح ملغوم... ستبقى منظمة التحرير العنوان

1/14/2024 10:11:46 PM
(MENAFN- Amman Net) سلطة فلسطينية متجددة مصطلح غامض بمفهومه لم يزل يتردد على السنة قادة أميركيين وأوربيين وبعض الدول العربية دون أن يتم شرح مفهومه ومضمونه وأهدافه مما يثير الشك والريبة عن طبيعة الأهداف الحقيقية المراد تحقيقها للمرحلة القادمة وخاصة بعد إنتهاء حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يشنها الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي دون توقف على مدار السنوات السابقة بحق الشعب الفلسطيني والتي بلغت ذروتها ما نشهده منذ مائة يوم على قطاع غزة وبوتيرة اقل في مدن الضفة الفلسطينية اي في عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا.
ماذا تعني سلطة متجددة ؟
يحمل مصطلح سلطة متجددة معان عدة لكل مراميها وغاياتها منها:
* سلطة جديدة باشخاصها واهدافها؟
* سلطة وطنية جديدة وفق إنتخابات رئاسية وتشريعية بمرجعيتها الوطنية المتمثلة في م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
* سلطة متجددة تدير شؤون السكان المعيشية كمجوعات بشرية دون حقوق سياسية وطنية ؟
* سلطة متجددة تدار من الكيان الإستعماري الإسرائيلي ؟
توقيت طرح السلطة المتجددة :
يأتي توقيت طرح ما يسمى سلطة متجددة في ظل صلابة الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الرافض للتنازل عن الحد الأدنى من الثوابت الوطنية الفلسطينية المتمثلة في الحرية والإستقلال والتحرر من نير المستعمر الإسرائيلي الإرهابي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 194 هذا الموقف مثل عقبة أمام المخطط الأمريكي الإستمرار بإدماج الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بالوطن العربي الكبير باقطاره دون تحقيق اي إنجاز عملي لحقوق الشعب الفلسطيني الأساس والمكفولة دوليا .
كما تزامن الطرح الخبيث في خضم مرحلة إتسمت وتتسم :
* إنسداد اي أفق سياسي يشي بإنهاء الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وخاصة قرار رقم 2334 ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19 / 67 / 2012 .
* التغول بمصادرة الأراضي الفلسطينية والإسراع ببناء المستوطنات في سياق فرض أمر واقع جديد بحكم السيطرة العسكرية في مسعى لتابيد الإحتلال الإسرائيلي الأرهابي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة .
* تصاعد جرائم العصابات الإستيطانية الأرهابية بدعم وتمكين وحماية من قوات المستعمر الإسرائيلي العنصري الإرهابي من الإمعان بترويع المواطنين الفلسطينيين وإنتهاك منازلهم وتدمير وحرق مزارعهم ومحالهم التجارية وإرتكاب جرائم قتل و إعدام ميدانية وخارج القانون إضافة إلى الإعتقالات التعسفية سواء إدارية او غيرها من الذرائع .
* المواقف الأمريكية والأوربية بصعوبة تطبيق هدف حل الدولتين في تنصل من مسؤوليتها كدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وفاعلة على الساحة العالمية بالعمل على إلزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعمارية بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية بإنهاء إحتلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 .
* التركيز على الحل الإنساني في مؤامرة تهدف لتحويل الصراع من بعده الوطني لشعب فلسطين المناضل من أجل الحرية والإستقلال إلى بعد معيشي لمجموعات سكانية اي إقامة مؤقتة.
* نفاذ صبر الشعب الفلسطيني على تحمل الظلم والإضطهاد والحرمان من الحرية والإستقلال في ظل عجز المجتمع الدولي بغالبيته الساحقة على فرض إرادته بإلزام مجلس الأمن الإضطلاع بواجباته بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بمجلسيها الأمن والجمعية العامة .
* تعثر إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية للسلطة الوطنيه الفلسطينية بسبب عدم إلتزام الكيان الإستعماري الإسرائيلي بتنفيذ إلتزاماته بإنهاء إحتلاله للاراضي الفلسطينية خلال الخمس سنوات المحددة بإتفاق المرحلة الإنتقالية " اوسلو " والحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس عام 2007 وما نجم عنه من إنقسام جغرافي وسياسي وبسبب إستمرار الإنتهاكات والإقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى الفلسطينية في إنتهاك صارخ لإتفاق اوسلو كما لإتفاقيات جنيف ولرفض المستعمر الإسرائيلي إجراء الإنتخابات في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية الحرة في محاولة لإنتزاع إعتراف فلسطيني بسيادة سلطات الإحتلال الإسرائيلي على القدس ومقدساتها .
مكانة السلطة الفلسطينية بالنظام السياسي الفلسطيني :
السلطة الفلسطينية أنشئت بقرار للمجلس المركزي الفلسطيني في تشرين اول 1993 تتولى إدارة شؤون المواطنين داخل الأرض المحتلة طوال المرحلة الإنتقالية وبذلك فالسلطة الفلسطينية لا تحمل صفة التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني للأسباب التالية :
. منظمة التحرير الفلسطينية بحكم تمثيلها الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تشكل مرجعية سياسية وقانونية لها .
. ان أعضاء المجلس التشريعي حكما أعضاء بالمجلس الوطني الفلسطيني تلك العضوية التلقائية التي تعني انهم جزء من الكل الفلسطيني تحت إطار م ت ف وليست منفصلة عنها .
. عدم مشاركة فلسطيني الشتات بالإنتخابات الرئاسية والتشريعية .
بناءا على ذلك لا يمكن لأي جهة المس بالشرعية الفلسطينية لتعثر إجراء إنتخابات المجلس التشريعي ورئاسة السلطة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة فالشرعية الفلسطينية حصرا مقصورة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها والتي لها نظامها الذي يبين آلية تشكيل هيئاتها .
اخلص إلى أن السلطة الفلسطينية المتجددة التي تدعو لها أمريكا ودول أوربية ما هي إلا محاولةلفرض قيادة جديدة تقبل تنفيذ ما يريده الكيان الإستعماري الإسرائيلي المدعوم امريكيا من تقويض لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والقبول بالحل الإنساني المعيشي للانسان الفلسطيني وبهدف تقويض مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وبالتالي وحدة الشعب الفلسطيني .
الشعب الفلسطيني يتطلع إلى تمكينه من ممارسة حقه الأساس بإنتخاب من يمثله ولكن في ظل دولته المستقلة المحررة من نير المستعمر الإرهابي الإسرائيلي يظلها اجواء من الحرية والإستقلال والأمن والآمان ...
الشعب الفلسطيني يؤمن بقيم العدالة والحرية والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان المحروم من التمتع بها بحكم الإحتلال العسكري الإستعماري الإسرائيلي المدعوم أمريكيا واوربيا في إنتهاك لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة...
أمريكا مطالبة من الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي ومن أحرار العالم بوقف إنحيازها للكيان الإسرائيلي العدواني المارق الذي لا يعترف بشرعية الأمم المتحدة ولا بميثاقها ولا بقراراتها مما يقوض الأمن والسلم الدوليين وما حرب التطهير العرقي وحرب الإبادة التي يشنها هذا الكيان الهمجي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة دون خوف من المساءلة بل وبتحد لإرادة المجتمع الدولي برفض تنفيذ قرار الجمعية العامة الذي أقرته 153 دولة تطالب بوقف فوري للعدوان البربري الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار ورفض التهجير إلا نتيجة لهذا الإنحياز والدعم خلافا لمسؤولياتها كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن بضمان تنفيذ القرارات الدولية وصون الأمن والسلم الدوليين .
لا مكان لسلطة متجددة هذا المصطلح الملغوم الذي يراد لها ان تعمل وكيلا عن العدو الإسرائيلي فالشعب لها بالمرصاد وستبقى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني العنوان حتى التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 ....

MENAFN14012024000209011053ID1107720040

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