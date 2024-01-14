حفرة على الطريق تنقذ حياة عجوز هندي متوفى

MENAFN - Khaberni) خبرني - تسببت حفرة في طريق سيارة إسعاف كان يُفترض أنها تقل جثة رجل اعتبر في عداد الموتى بعودته للحياة، بعدما حرك الرجل يده معلنا استمرار عمل قلبه الضعيف.

إذ بعدما أعلن الأطباء وفاة دارشان سينغ برار البالغ من العمر 80 عامًا من ولاية هاريانا، بدأت عملية نقل "جثمانه" إلى منزله بالقرب من كارنال، حيث تجمع أقاربه، وتم وضع طعام العزاء وجمعت الأخشاب لممارسة طقوس الحرق، لكن المفاجأة كانت حين اصطدمت سيارة الإسعاف التي تقله بحفرة في الطريق، فحرك الرجل يده محتجا، كما كشف حفيده الذي كان معه في العربة.

وفحص الشاب على الفور نبض جده فوجده على قيد الحياة،

فطلب من سائق سيارة الإسعاف التوجه إلى أقرب مستشفى، حيث أعلن الأطباء هناك أنه على قيد الحياة.

ويخضع مريض القلب الآن للعلاج في مستشفى في كارنال، حيث يقال إن حالته حرجة.

وقال بالوان سينغ، أحد أحفاد الرجل إن جده كان على جهاز التنفس الصناعي لمدة أربعة أيام، وفي صباح الخميس، قال الأطباء إن نبضات قلبه توقفت، فتم إخراجه من جهاز التنفس الصناعي وأعلنت وفاته.

وتم إخبار الأسرة في حوالي الساعة التاسعة صباحًا يوم الخميس بوفاة الجد، وأنه كان في الطريق إلى نيسينج (على بعد حوالي 100 كيلومتر) في سيارة إسعاف لأداء طقوسه الأخيرة. وقال الحفيد " قمنا بإبلاغ

أقاربنا وغيرهم من السكان المحليين الذين عرفوه، فتجمعوا بالفعل حدادا على وفاته. وتم نصب خيمة وترتيب الطعام للمشيعين. وحصلنا أيضا على خشب لحرق الجثة".

وعندما كانت سيارة الإسعاف بالقرب من قرية داند في كيثال بولاية هاريانا، اصطدمت بحفرة قوية ولاحظ شقيق بالوان أن برار قد حرك يده. مندهشًا، قام بفحص نبضات القلب، وعندما استشعرها، أخذ الرجل البالغ من العمر 80 عامًا إلى مستشفى قريب.

وتابع الحفيد قوله " إنها معجزة. نأمل أن يتعافى جدي قريبًا. كل من اجتمعوا حدادًا على وفاته هنأونا، وطلبنا منهم أن يحصلوا على الطعام الذي أعددناه. ومن فضل الله أنه يتنفس الآن ونحن نأمل أن يتحسن".

من جهته نقل تلفزيون "NDTV"

عن الدكتور نيترابال من مستشفى راوال قوله "لا يمكننا أن نقول إن المريض قد توفي. فعندما تم إحضاره إلينا، كان يتنفس وكان لديه ضغط دم ونبض، ولا نعرف ما حدث في المستشفى الآخر، سواء كان ذلك خطأ فنيا أو أي شيء آخر."

وأضاف الطبيب: "قالت العائلة إنه كان على جهاز التنفس الصناعي في باتيالا لمدة أربعة أيام لكنه الآن يتنفس من تلقاء نفسه. ولا يزال في حالة حرجة وفي وحدة العناية المركزة. والتنفس شاق لأنه مصاب بعدوى في صدره