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موسم الرياض يعلن بدء إنشاء منطقة بوليفارد Runway الجديدة بتجارب فريدة وعالمية

1/14/2024 9:51:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن بدء إنشاء منطقة "بوليفارد Runway" الجديدة، إحدى مناطق تقويم الرياض، وذلك في إطار التعاون بين "موسم الرياض" والخطوط السعودية، حيث تضم المنطقة تجارب جديدة تتخذ من عدة طائرات مقرًا لها.
وجاء الإعلان عن المنطقة الجديدة بعد توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط، ورئيس التسويق لمجموعة السعودية خالد طاش وبحضور المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مدير عام مجموعة السعودية، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة "بوليفارد Runway"، والتي تتيح للزوار المواءمة بين تجربة الطائرات وأصناف متعددة من الأطعمة التي تقدمها مطاعم عالمية متخصصة، إلى جانب احتواء المنطقة على العديد من الفعاليات الأخرى منها تجربة رعب استثنائية لإحدى الطائرات، ومنطقة ألعاب

وتقدم المنطقة تجربة مميزة خارجة عن المألوف على متن طائرات ثابتة، مما يسهم في إضفاء البهجة على الزوار الذين سيخوضون عدة تجارب متنوعة، حيث تمت تهيئة الطائرات لتقديم تجربة ترفيهية جديدة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240114_223652_780-->

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