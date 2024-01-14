موسم الرياض يعلن بدء إنشاء منطقة بوليفارد Runway الجديدة بتجارب فريدة وعالمية

(MENAFN
- Al Watan) أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن بدء إنشاء منطقة "بوليفارد Runway" الجديدة، إحدى مناطق تقويم الرياض، وذلك في إطار التعاون بين "موسم الرياض" والخطوط السعودية، حيث تضم المنطقة تجارب جديدة تتخذ من عدة طائرات مقرًا لها.
وجاء الإعلان عن المنطقة الجديدة بعد توقيع الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط، ورئيس التسويق لمجموعة السعودية خالد طاش وبحضور المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر مدير عام مجموعة السعودية، مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة "بوليفارد Runway"، والتي تتيح للزوار المواءمة بين تجربة الطائرات وأصناف متعددة من الأطعمة التي تقدمها مطاعم عالمية متخصصة، إلى جانب احتواء المنطقة على العديد من الفعاليات الأخرى منها تجربة رعب استثنائية لإحدى الطائرات، ومنطقة ألعاب
وتقدم المنطقة تجربة مميزة خارجة عن المألوف على متن طائرات ثابتة، مما يسهم في إضفاء البهجة على الزوار الذين سيخوضون عدة تجارب متنوعة، حيث تمت تهيئة الطائرات لتقديم تجربة ترفيهية جديدة، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في وقت notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240114_223652_780-->
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