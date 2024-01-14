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استنساخ المناطق السياحية

1/14/2024 9:51:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يقع فندق Palio Khao Yai وسط المناظر الطبيعية الخصبة بمنطقة Khao Yai في تايلاند، وهو بمثابة شهادة على براعة إعادة إنتاج المناطق السياحية. وهو مستوحى من قرى توسكانا بإيطاليا، تقدم هذه القرية للزوار مزيجاً آسراً من الدفء التايلاندي والجاذبية الإيطالية.
تنقل باليو خاو ياي، التي تم تصميمها كقرية مستوحاة من توسكان، السياح إلى التلال المتموجة والسحر الريفي لإيطاليا. فمن ناحية الهندسة المعمارية تتميز بواجهات التيراكوتا، والتشطيبات الجصية، وأرضيات التيرازو التي تعيد بدقة خلق أجواء قرية توسكان التقليدية، ويضمن هذا الالتزام بالتفاصيل أن يشعر الزائرون بأجواء إيطالية أصيلة، على رغم كونهم على بعد آلاف الأميال.
أحد المعالم البارزة في باليو خاو ياي هي مجموعتها من البوتيكات الجذابة والمتاجر الحرفية التي تصطف على جانبي الشوارع المرصوفة بالحصى حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة تعكس براعة الصناعة اليدوية والفنية في الثقافتين الإيطالية والتايلاندية، يضيف الاختيار الدقيق للبائعين إلى الأصالة، مما يوفر مجموعة متنوعة من السلع التي تجسد جوهر أسواق توسكان.
تفخر باليو خاو ياي بتقديم رحلة طهي تعكس ثراء المطبخ التوسكاني حيث تنتشر المطاعم والمقاهي الإيطالية في المناظر الطبيعية، ويلعب الفن دوراً محورياً في إعادة إحياء لجماليات توسكانا حيث يستمتع الزوار بالمنحوتات الخارجية والجداريات النابضة بالحياة وفنون الشوارع التي تعكس الروح الإبداعية، وتعمل الفعاليات والعروض الثقافية على تعزيز التجربة، مما يوِّفر جواً ديناميكياً يعكس الاحتفالات المفعمة بالحيوية المميزة للقرى الإيطالية.
أصبحت باليو خاو ياي وجهة مرغوبة، حيث تجتذب السياح المحليين والدوليين المتحمسين لتجربة سحر توسكانا في قلب تايلاند، والتأثير الاقتصادي كبير، حيث يدر إيرادات للمنطقة ويعزز فرص العمل حيث يؤكد نجاح باليو خاو ياي إمكانات نسخ المناطق السياحية الجيدة التنفيذ في تنويع العروض السياحية وتحفيز الاقتصادات المحلية. باليو خاو ياي تقف بمثابة شهادة على القدرة على إعادة خلق سحر الأراضي البعيدة في زوايا غير متوقعة من العالم. لا توفر هذه الواحة التايلاندية ذات روعة توسكان للزوار تجربة فريدة وغامرة فحسب، بل توضح أيضا إمكانية التعاون بين الثقافات التي تثري صناعة السياحة والمجتمعات التي يعيشون فيها.
لماذا إذا لا نستنسخ بعض أشهر المناطق السياحية العالمية في السعودية مثل هذه التجربة التايلاندية حيث أعتقد أنها فكرة واعدة.

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