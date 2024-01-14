استنساخ المناطق السياحية

(MENAFN
- Al Watan) يقع فندق Palio Khao Yai وسط المناظر الطبيعية الخصبة بمنطقة Khao Yai في تايلاند، وهو بمثابة شهادة على براعة إعادة إنتاج المناطق السياحية. وهو مستوحى من قرى توسكانا بإيطاليا، تقدم هذه القرية للزوار مزيجاً آسراً من الدفء التايلاندي والجاذبية الإيطالية.
تنقل باليو خاو ياي، التي تم تصميمها كقرية مستوحاة من توسكان، السياح إلى التلال المتموجة والسحر الريفي لإيطاليا. فمن ناحية الهندسة المعمارية تتميز بواجهات التيراكوتا، والتشطيبات الجصية، وأرضيات التيرازو التي تعيد بدقة خلق أجواء قرية توسكان التقليدية، ويضمن هذا الالتزام بالتفاصيل أن يشعر الزائرون بأجواء إيطالية أصيلة، على رغم كونهم على بعد آلاف الأميال.
أحد المعالم البارزة في باليو خاو ياي هي مجموعتها من البوتيكات الجذابة والمتاجر الحرفية التي تصطف على جانبي الشوارع المرصوفة بالحصى حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة تسوق فريدة تعكس براعة الصناعة اليدوية والفنية في الثقافتين الإيطالية والتايلاندية، يضيف الاختيار الدقيق للبائعين إلى الأصالة، مما يوفر مجموعة متنوعة من السلع التي تجسد جوهر أسواق توسكان.
تفخر باليو خاو ياي بتقديم رحلة طهي تعكس ثراء المطبخ التوسكاني حيث تنتشر المطاعم والمقاهي الإيطالية في المناظر الطبيعية، ويلعب الفن دوراً محورياً في إعادة إحياء لجماليات توسكانا حيث يستمتع الزوار بالمنحوتات الخارجية والجداريات النابضة بالحياة وفنون الشوارع التي تعكس الروح الإبداعية، وتعمل الفعاليات والعروض الثقافية على تعزيز التجربة، مما يوِّفر جواً ديناميكياً يعكس الاحتفالات المفعمة بالحيوية المميزة للقرى الإيطالية.
أصبحت باليو خاو ياي وجهة مرغوبة، حيث تجتذب السياح المحليين والدوليين المتحمسين لتجربة سحر توسكانا في قلب تايلاند، والتأثير الاقتصادي كبير، حيث يدر إيرادات للمنطقة ويعزز فرص العمل حيث يؤكد نجاح باليو خاو ياي إمكانات نسخ المناطق السياحية الجيدة التنفيذ في تنويع العروض السياحية وتحفيز الاقتصادات المحلية. باليو خاو ياي تقف بمثابة شهادة على القدرة على إعادة خلق سحر الأراضي البعيدة في زوايا غير متوقعة من العالم. لا توفر هذه الواحة التايلاندية ذات روعة توسكان للزوار تجربة فريدة وغامرة فحسب، بل توضح أيضا إمكانية التعاون بين الثقافات التي تثري صناعة السياحة والمجتمعات التي يعيشون فيها.
لماذا إذا لا نستنسخ بعض أشهر المناطق السياحية العالمية في السعودية مثل هذه التجربة التايلاندية حيث أعتقد أنها فكرة واعدة.
MENAFN14012024000089011017ID1107720026
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.