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الأكاديميات الإلكترونية الازدهار في الدمار

1/14/2024 9:51:05 PM
(MENAFN- Al Watan) اعتادت التيارات المتطرفة أن تنفر من المجتمعات المستقرة، الأجواء الهادئة. فتلك ظروف العمران، والبحث العلمي، والتفكر، والأدب، والنثر والشعر، إنها باختصار ظروف الحضارة، وفي غمرة نقص الحجج بين المتطرفين فإنهم يعرفون أنهم ليسوا أصحاب مسابقة للمفكرين في مضمار الفكر، وليس بأيديهم شيء من البحث العلمي حتى يزاحموا العلماء، إنما يتسربون بين الثغرات، في الأجواء غير المستقرة، والظروف المتوترة، فلا شيء يريبهم مثل الأمن، والقانون، والصوت الهادئ الذي يعبر عن الحجة المتينة.
وما إن توترت المنطقة بأخبار ما يحدث في فلسطين، حتى أطلوا برؤوسهم مرة أخرى سعياً منهم للازدهار في الدمار، وكان العالم قد عرف أن التنظيمات المتطرفة من جيل داعش قد جعلت من شبكة الإنترنت معقلاً لها، وصارت تتسابق على الإنتاج الإعلامي بمواصفات عالية، ثم خبت نار تلك التيارات، وفقدت التعاطف، ولفظ الناس أفكارها، فما إن تنامت الأخبار عن الدمار والقتل، حتى تجدد النشاط فيما يمكن وصفه بالدعم اللوجيستي لأفكار التطرف، بالطريقة التي سبقتهم على الإنترنت، فكانوا يسابقون الزمن ويعلمون أنه لا شيء يعوض لهم ظروفاً تنتشر فيها أخبار القتل والدمار، فلا بد أن يستغلوا هذا في إعادة نشر أيديولوجيتهم المتطرفة.
فأعلن عن افتتاح الأكاديميات الإلكترونية مرة أخرى، وأطلق أحمد السيد في تركيا برنامجه ((البناء المنهجي)) في 3 مستويات، ويمتد إلى 4 سنوات، وكما هي العادة فالبرنامج مجاني لضم أكبر قدر ممكن من الشباب، والشريحة المستهدفة هي الأطفال والمراهقون ممن لا حصانة ولا قدرة لديهم على التمييز الناقد لما يلقونه عليهم، ولا جواب معلناً طوال السنوات الماضية عمن يمول هذه البرامج لأربع سنوات متواصلة! من ينفق على القائمين على الموقع، وعلى المدرسين، ومصممي الإعلانات، وغير ذلك، وقد احتفت قيادات جماعة الإخوان في مختلف المناطق بهذا البرنامج، فسارعوا إلى الإعلان عنه، كإعلان محمد العوضي، والحث على التسجيل فيه، وفي الجانب الآخر، اشتعلت حسابات القائمين على مثل هذه البرامج، ومنهم سامي عامري الذي كان يوقع على الشهادات التي تمنح للطلاب بجوار اسم أحمد السيد راعي هذه البرامج، بالتصريح بتكفير الدول العربية، والتحريض على الخروج عليها، بنشاط كبير له ولأمثاله على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت اللعبة واضحة، أن يتم ضم هؤلاء الشباب في برنامج مطول يتعرفون فيه على أدبيات جماعة الإخوان، وتحديداً أفكار سيد قطب، ويتم تحبيبهم إلى عدد من المدرسين الذين يتم اعتماد كتبهم في هذه البرامج، وتصويرهم على أنهم قدوة لهؤلاء الشباب، فيتابعونهم، ويصبحون يسمعون دروسهم وتحريضهم بصورة أوضح في حساباتهم الشخصية، ولما يراجع هؤلاء في حال مدرسيهم يكون الجواب الجاهز: لا سلطان لنا على حساباتهم الشخصية، رغم أن أحمد السيد كان يحذف بعض المقررات في برامجه متى صرح صاحب الكتاب بما لا يتفق مع هواه، كأن يمدح السعودية، ويلتف حول قيادتها، أو ينقد الإخوان، ويخالف منهجهم، لكن متى ما كفر الدول العربية، فتلك حرية مزعومة لديهم، وإنما هي في الواقع تعبير عما يتلقاه هؤلاء الصغار في تلك البرامج.
تجدد الأكاديميات اليوم، وما رافقه من ضخ إعلامي كبير في هذا الجانب، يأتي لاستثمار ما يحدث في فلسطين ليتم تحويل عاطفة عديد من الشباب إلى برنامج فعلي للإعداد (الفكري) وهو اسم تحايلي على غسيل الدماغ لنقل الأزمات إلى داخل الدول العربية، والسعي لرفع أسهم جماعة الإخوان (وما تفرع عنها) من تيارات متطرفة، رغم أن كل الحقائق تؤكد أنها تيارات سياسية تستغل الدين فحسب، فكانت هذه الأكاديميات تسعى إلى إعادة ما يمكن وصفهم (دعاة) الجماعات الحركية بمن فيهم من يتبنى العنف في مرحلة مناسبة عن تطور الأمر.
لذا يجب أن يكون الانتباه على أشده لما تعلنه هذه الأكاديميات من التحاق مئات الآلاف كل دفعة في برامجها المعلنة، التي لا يعلنون أبداً عن اسم ممول أو جهة رسمية تراقب ما يطرح داخل هذه الأكاديميات، يجب الإعداد الممنهج لمواجهة ما يلقى من أفكار في هذه الأكاديميات، وفهم أن ما يحدث في الشبكة العنكبوتية يمكنه أن يؤثر في الأرض كما حدث مراراً في 2011 فتلك الثورات أعلن عنها وأديرت من على صفحات فيسبوك في ذلك الحين، ثم ما تلا ذلك من تيارات إرهابية نشرت الخراب والدمار.

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