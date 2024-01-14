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محكمة لاهاي: هل المستحيل سياسيا ممكن قانونيا

1/14/2024 9:51:04 PM
(MENAFN- Al Watan) مع شروع قضاة محكمة العدل الدولية مداولاتهم بدأ رهان وعد عكسي ورهان كبير لدى الشعب الفلسطيني وشعوب العالم في انتظار ((القرار العاجل)) المتوقع أن يتوصلوا إليه في غضون ثلاثة أسابيع على الأكثر، وهي مدة طويلة جداً بمقاييس الدم والمعاناة، على أمل أن يفيد القرار في وقف المقتلة المستمرة. ينبغي ألا يغيب عن بال القضاة أن كل يوم يمر منذ الآن يعني في الأقل 100 إلى 150 ضحية عدا الجرحى من المدنيين، ولا بد لهم أن يتذكروا الـ100 ألف من الضحايا والمفقودين والجرحى الذين سقطوا خلال 100 يوم من الحرب، وألا ينسوا أن 70% منهم أطفال ونساء. وإذا كان اتفاق منع الإبادة الجماعية يتيح المحاسبة على ((نية الإبادة)) إنصافاً للضحايا، فهل أن في الفقه القانوني ما يسمح بأن تؤخذ في الاعتبار ((الإبادة اللاحقة)) ومحاسبة مرتكبيها لأنهم تسببوا ويتسببون بموت بطيء للأحياء الذين يعانون ندرة الغذاء والدواء وينال منهم تفشي الأوبئة والأمراض وبرد الشتاء.
برهنت جنوب إفريقيا أنها، بذهابها إلى محكمة العدل الدولية، لم تنس دروس تجربتها الطويلة القاسية مع نظام الفصل العنصري، وتعلمت منها أن يبقى ضميرها حياً أياً تكن اعتبارات السياسة وانحرافات النظام العالمي. لم يؤهلها ذلك لأن تقدم ((قضية فلسطين)) من خلال ((قضية غزة)) على نحو غير مسبوق فحسب، بل أهلها خصوصاً لأن تمتحن الضمير العالمي أخيراً وتتحداه بسيل من الأسئلة المصيرية: هل بقي شيء اسمه ((عدل)) في عالمنا، وهل يراد أن يكون هناك عدل أم لا؟ وهل يسمح لمحكمة لاهاي بأن تنجح في الاختبار أم تلتحق بمسلسل الفشل الذي قوض هيبة مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة؟ كان لافتاً يوم تقديم لائحة الاتهام الجنوب إفريقية أن تشير تعليقات كثيرة إلى أن هذه المحكمة لا تزال لها صدقية وإن لم تكن لديها صلاحيات عقابية، على عكس المحكمة الجنائية الدولية التي تتمتع بصلاحيات محاسبة لكن تفعيلها يمر بانقسامات مجلس الأمن وفيتواته كما يتوقف على من يتولى الادعاء العام فيها، والمدعي العام الحالي باتت استقلاليته موضع شك.
بدا الفريق القانوني لإسرائيل مسلماً بأنه خاسر الجولة الأولى في لاهاي، تماماً مثلما أن إسرائيل العسكرية خسرت الحرب، وفقاً لمحلليها الجديين، لحظة نجحت مفاجأة ((طوفان الأقصى))، بيد أن هذا الفريق يراهن على أن إسرائيل لن تخسر الجولة الثانية، التي سيحرص على أن تستغرق سنوات، فمن الأهمية المحسومة لديه ألا تدان إسرائيل من هذه المحكمة تحديداً، ومن الأهم ألا توصم بـ((الإبادة الجماعية)) وبموجب اتفاق 1948 الذي يؤرخ أيضاً لسنة إنشائها كـ((دولة)) وجرى صوغه في ضوء ((المحرقة النازية)) وعلى أساس أن اليهود استحقوا تلك ((الدولة)) لأنهم كانوا ضحية أكبر وأوسع عملية إبادة جماعية في العصر الحديث، ولا يقبلون أن يفكر أحد في استخدام مصطلح ((الإبادة)) أو ((الهولوكوست)) في وصف أي حدث مشابه أو يتعرض له الفلسطينيون، حتى لو كانت إسرائيل الطرف الذي يقتلهم. وعندما صدمهم هجوم ((حماس)) في ((7 تشرين)) أعادوا ((المحرقة النازية)) إلى الواجهة وتذكروا أنه جرى تعويضها بالنكبة الفلسطينية الأولى، لذا خططوا- بحسب الوزير آفي ديختر وزرائهم- لأن يكون ردهم في غزة بـ((نكبة ثانية)).
لطالما اعتبرت إسرائيل، ولا تزال، أن النظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية منحها وضعاً خاصاً واستثنائياً أعفاها من أي إدانة أو محاسبة، وعندما كانت تحقيقات وتقارير أممية تتهمها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كانت الولايات المتحدة تلقي بكل ثقلها وتمارس أقصى الضغوط لدعم إفلاتها من العقاب (كما في 2009 بعد تقرير القاضي اليهودي الجنوب الأفريقي ريتشارد غولدستون عن حرب غزة الأولى). لذلك لم يكن تفصيلاً عادياً أن تجد إسرائيل نفسها، للمرة الأولى منذ إنشائها، ((متهمة)) ومتلبسة بوقائع إبادة جماعية ومضطرة للمثول أمام المحكمة والاستماع إلى مضبطة اتهام لا لبس فيها. لم تكشف دعوى جنوب إفريقيا في هذه المرحلة كل الأوراق والأدلة التي تملكها، بل اهتمت بالبشر الفلسطينيين مشهرة بمسؤولين إسرائيليين استخدموا وصف ((حيوانات بشرية)) وأحياناً ((حيوانات)) لدى إشارتهم إلى أهل غزة، كما ركزت على وقائع معروفة ومصورة وموثقة، مستندة إلى تقارير لمسؤولين أمميين معظمهم من دول غربية.
إزاء قرارات وممارسات إسرائيلية معلنة كالحصار الشامل وقطع المياه والكهرباء والوقود، التحكم بإدخال الأغذية والأدوية، اقتلاع السكان بقصف متعمد للمنازل ومحو عائلات بأكملها، الحيلولة دون انتشال أحياء أو قتلى من تحت الأنقاض، منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى وتركهم ينزفون حتى الموت، تجريف المقابر الحديثة والقديمة، فرض النزوح القسري على الغزيين إلى مناطق غير آمنة أو محيدة، استهداف مستشفيات ومراكز إيواء النازحين في المدارس، قتل مئات من المسعفين والأطباء والعاملين مع الأونروا ومنظمات الإغاثة لحرمان السكان من أي خدمات، وتدمير البنى التحتية والإدارية والأثرية ودور العبادة... بدت تهمة ((الإبادة الجماعية)) واضحة المعالم، ولم تجد إسرائيل حجة غير أنها ((اضطرت إلى الحرب)) أو أن لها ((الحق في الدفاع عن النفس)) على رغم تشكيك من اعترفوا بهذا ((الحق)) عندما صدمتهم الفظائع المرتكبة على الأرض.
بعد إخفاقات مجلس الأمن جاءت الخطوة الجنوب إفريقية لتحاول جعل المستحيل بالسياسة متاحاً أو ممكناً بالقانون، وبمقدار ما أن مضمون لائحة الاتهام كان قوياً بواقعيته وحصافته بمقدار ما عكست ردود الفعل الإسرائيلية الساخطة حقيقة الرداءة السياسية والأخلاقية سواء باتهامها جنوب إفريقيا بالكذب والتضليل أو بتعرضها للمحكمة نفسها ولقضاتها. وبعدما دافع يوآف غالانت بأنه ((لا توجد حرب عادلة وأخلاقية أكثر من هذه الحرب، ولا جيش أكثر أخلاقية من الجيش الإسرائيلي))، كرر بنيامين نتنياهو أقذع الأوصاف لدعوى جنوب إفريقيا (وقاحة، سفالة، انحطاط...) قبل أن يعلن مواصلة الحرب فـ((لا شيء سيوقفنا، لا ما يجري في لاهاي، ولا ما يجري في الخارج (الرأي العام العالمي))).
أي قرار عاجل لمحكمة العدل الدولية لن يعيد الأطفال والأمهات الذين قضوا، ولن يزيل الأمراض والأوبئة والمعاناة النفسية التي تصيب من تكتب لهم الحياة. وبمعزل عما يكون هذا القرار فإن إسرائيل قررت منذ الآن أنها لن تمتثل له، أما الفلسطينيون فتعودوا ألا تكون لديهم أوهام لكن أن يكون لديهم أمل. ومهما بلغت الضغوط على الدول والقضاة التي يمثلونها فإن جنوب إفريقيا أتاحت أن تكون دعواها محاكمة لحرب إسرائيل على غزة، وأن تصبح تهمة الإبادة الجماعية ملازمة لصورتها في العالم.
* ينشر تزامناً مع موقع ((النهار العربي))

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