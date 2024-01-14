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تدشين مهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة

1/14/2024 9:51:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، دشّن مديرُ عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، "مهرجان التسويق الزراعي الأول بمحافظة جدة"، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في السلام مول.
وبهذه المناسبة ثمن الخليف دعم واهتمام محافظ جدة بتنمية القطاع الزراعي ودعم جميع المبادرات المحفزة لزيادة الإنتاج الزراعي، ورعايته لمهرجان التسويق الزراعي الأول بجدة.
وأوضح أن المحافظة مقبلة على فعاليات متنوعة، تهدف إلى تعزيز دور الاستثمار في مواسم الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن هذه المهرجانات تساعد المزارعين في عرض وتسويق منتجاتهم الزراعية حيث يتضمن المهرجان عرض لمحاصيل الخضار والفاكهة والتمور والبن والورد والفل، العسل ومنتجات المناحل، بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب عدد من الفعاليات المتنوعة، وإقامة مجموعة من الورش المتخصصة لتطوير المنتجين الزراعيين وعدد من المحاضرات العلمية التي تستهدف المختصين والمهتمين بالقطاع الزراعي، بالإضافة إلى مرسم وفعاليات للأطفال.
ويأتي المهرجان بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وبمشاركة أكثر من 60 مزارعاً ونحالاً وأسرة منتجة.

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