الرياض الأعلى في إشغال الفنادق والوحدات السكنية

(MENAFN
- Al Watan) سجلت مؤشرات الأداء الفندقي لوحدات الإقامة حسب المناطق الإدارية لعام 2022 ارتفاع متوسط نسبة إشغال الفنادق، وذلك حسب وزارة السياحة، حيث سجل متوسط نسبة إشغال الفنادق في منطقة الرياض 68% والوحدات السكنية 65%، تلتها منطقة المدينة المنورة بمتوسط نسبة إشغال للفنادق 60% والوحدات السكنية 58%، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة متوسط نسبة إشغال للفنادق 52% والوحدات السكنية 46%، تلتها المنطقة الشرقية بمتوسط نسبة إشغال للفنادق 50% والوحدات السكنية 49%.
إشغال الفنادق في عدد من المناطق
- حائل
%40
- القصيم
%41
- عسير
%24
- تبوك
%47
- جازان
%38
- نجران
%40
- الحدود الشمالية
%30
- الباحة
%31
- الجوف
%48
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