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الرياض الأعلى في إشغال الفنادق والوحدات السكنية

1/14/2024 9:51:03 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مؤشرات الأداء الفندقي لوحدات الإقامة حسب المناطق الإدارية لعام 2022 ارتفاع متوسط نسبة إشغال الفنادق، وذلك حسب وزارة السياحة، حيث سجل متوسط نسبة إشغال الفنادق في منطقة الرياض 68% والوحدات السكنية 65%، تلتها منطقة المدينة المنورة بمتوسط نسبة إشغال للفنادق 60% والوحدات السكنية 58%، بينما سجلت منطقة مكة المكرمة متوسط نسبة إشغال للفنادق 52% والوحدات السكنية 46%، تلتها المنطقة الشرقية بمتوسط نسبة إشغال للفنادق 50% والوحدات السكنية 49%.
إشغال الفنادق في عدد من المناطق
- حائل
%40
- القصيم
%41
- عسير
%24
- تبوك
%47
- جازان
%38
- نجران
%40
- الحدود الشمالية
%30
- الباحة
%31
- الجوف
%48

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