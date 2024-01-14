Monday, 15 January 2024 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثعابين الشتاء العملاقة تهدد مزارعي نجران

1/14/2024 9:51:03 PM

(MENAFN- Al Watan) في ظاهرة غير معهودة اشتكى عدد من مزارعي مركز الحضن بمنطقة نجران من ظهور العديد من الثعابين العملاقة وسط مزارعهم كادت أن تفتك بعمالتهم الذين تفاجئوا بها تتسلل من بين أقدامهم ، مبدين دهشتهم واستغرابهم من ظهورها وخروجها في مثل هذا الوقت إذ إنهم اعتادوا تكاثرها في فصل الصيف وعند ارتفاع درجة الحرارة وتختفي شتاء مطالبين الجهات المسؤولة بأن تجد لهم حلولا عاجلة للقضاء على مثل هذه الآفة الخطيرة التي تهدد حياتهم وحياة عمالتهم واطفالهم ومواشيهم بمختلف أنواعها، إذ تفاجأ أحد المزارعين بثعبان عملاق وآخر تفاجأ بكوبرا عربية يتجاوز طولها 2.5 متر.
وكانت ((الوطن)) نشرت في عددها الصادر الثلاثاء 1444/12/23 الموافق 2023/7/11 م موضوعًا مماثلًا وبنفس القرية (مركز الحضن) بعنوان (الثعابين تدهم المنازل) حيث داهمت عدد من الثعابين العملاقة منازل السكان وتم إخراج بعضها من خزانات الملابس وكادت أن تفتك بهم قبل أن يتمكنوا من إخراجها والقضاء عليها.
شبكة تنقذ عامل
أكد المزارع ناصر جلباب آل عباس أن العناية الإلهية أنقذت أحد عمال المزرعة من ثعبان عملاق تجاوز طوله 2 متر وعرضه 8 سم حيث وجده يتسلل من بين أقدامه وقت عمله بالمزرعة ومن حسن الحظ أنه دخل شبكة من النايلون تستخدم لحماية بعض الثمار حيث يتم تغطيتها بتلك الشبكة فعلق داخلها وتمكن وقتها من القضاء عليه واستغرب خروج مثل هذه الثعابين في عدة أماكن ومزارع في فصل الشتاء حيث من المعتاد أن تختبئ في الأجواء الباردة وتكثر في وقت الصيف.
الكوبرا العربية
قال المزارع سداح آل حيدر: داهمتنا مؤخرًا نوع من أنواع الثعابين النادرة وهي الكوبرا التي كانت تتسل بين الزرع ورغم أن العامل حاول قتلها فإننا تفاجأنا بأنها مازالت على قيد الحياة وحاولت مهاجمتنا واستطعنا الإمساك بها ووضعها داخل عبوة مياه كبيرة ولعلمي أنها من الكوبرا العربية النادرة ذهبت إلى جبل الوهمدان وأطلقت سراحها.
رفع البلاغات
أكدت أمانات المناطق ودعت المواطنين والمقيمين إلى سرعة الإبلاغ عن وجود الثعابين والقوارض والعقارب وكل ما يشكل خطرًا عبر تطبيق بلدي، ورفع بلاغ حول ذلك ليتم التواصل معهم وتزويدهم بأماكن وجودها وأرقام التواصل، ليتم حضور فرق خاصة لمكافحتها والتعامل معها بشكل سريع، متمنين للجميع السلامة.
العطش والسيول
وعن سبب خروج الثعابين في فصل الشتاء قال أحد الخبراء والمختصين في هذا المجال: تستقر الثعابين في شقوق الصخور وفي الجحور أو أيًا من الأماكن السابقة لتظل دافئة وآمنة، وينخفض نشاطها ودرجة حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب ومعدل التنفس، وبهذا تكون دخلت مرحلة السبات الشتوي ولا تتحرك إلا عند الشعور بالدفء فتخرج لتشرب الماء ثم تعود وتكمل سباتها وهي بذلك تختلف عن البيات الشتوي لبعض الكائنات الأخرى، لذا فإن أي تعرض لها قد يوقظها ويجعلها مستعدة للمهاجمة، كما أن الأمطار والسيول قد تتسرب إلى أماكن سبات الثعابين وهو ما يدفعها إلى الخروج من جحورها وتشكيل خطر كبير على المحيطين.

MENAFN14012024000089011017ID1107720020

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث