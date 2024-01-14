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طموح عربي يصطدم بقوة المنافسين

1/14/2024 9:51:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح منتخب البحرين إلى الخروج بنتيجة إيجابية، عندما يواجه نظيره منتخب كوريا الجنوبية، الساعي إلى استعادة أمجاده في كأس آسيا، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة للبطولة، المقامة حاليا في قطر، فيما يأمل حامل لقب نسخة 2007 المنتخب العراقي في تجديد ذكرياته في البطولة، حينما يواجه نظيره منتخب إندونيسيا، لحساب المجموعة الرابعة، ويطمح منتخب الأردن في تسجيل انتصار مهم، عندما يلتقي منتخب ماليزيا، لحساب المجموعة

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