طموح عربي يصطدم بقوة المنافسين
التاريخ
1/14/2024 9:51:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح منتخب البحرين إلى الخروج بنتيجة إيجابية، عندما يواجه نظيره منتخب كوريا الجنوبية، الساعي إلى استعادة أمجاده في كأس آسيا، في افتتاح مواجهات المجموعة الخامسة للبطولة، المقامة حاليا في قطر، فيما يأمل حامل لقب نسخة 2007 المنتخب العراقي في تجديد ذكرياته في البطولة، حينما يواجه نظيره منتخب إندونيسيا، لحساب المجموعة الرابعة، ويطمح منتخب الأردن في تسجيل انتصار مهم، عندما يلتقي منتخب ماليزيا، لحساب المجموعة
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