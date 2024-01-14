الغموض يكتنف حماية العرين الأخضر

(MENAFN
- Al Watan) يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا، التي تدور رحاها في قطر حاليا، بمواجهة منتخب عمان،غدا، ويتخوف الجمهور السعودي من إشكالية حراسة المرمى، إذ إن الثلاثي المتواجد حاليا في صفوف الأخضر بعد استبعاد نواف العقيدي، مشاركة قليلة مع أنديتهم خلال الفترة السابقة. وتضم قائمة المنتخب السعودي حاليا 3 حراس: محمد الربيعي، أحمد الكسار، راغد النجار.
قرار غامض
في ظل غياب الحارس الأساسي المصاب محمد العويس كانت كل التوقعات تصب في مصلحة العقيدي لتأمين عرين الأخضر في كأس آسيا.
واتجه مانشيني لاختيار العقيدي في قرار بدا منطقيا في ظل ابتعاد الحارس المخضرم عبد الله المعيوف عن المنافسات الدولية منذ فترة طويلة، إلى جانب توجهات المدرب الإيطالي بالنزول بمعدل الأعمار، كما أن العقيدي يلعب بصفة مستمرة مع النصر، وهي الميزة التي يتفوق بها على باقي الحراس المحليين في دوري روشن السعودي للمحترفين، ولم يخيب العقيدي التوقعات في التحضيرات وتألق في ودية لبنان، وعقب نهاية اللقاء حظى العقيدي بإشادة واسعة، إلا أن استبعاده قبل بدء المنافسة من القائمة النهائية، دون الكشف عن أسباب الاستبعاد، وهل هو قرار فني أو انضباطي أم أن اللاعب يشكو من إصابة، ليظل القرار غامضا دون توضيح.
مسيرة دولية
استدعى مانشيني محمد الربيعي للمرة الثانية، بعدما استبعده من القائمة الأولية في الرابع من يناير الجاري، إضافة إلى علي هزازى وخالد الغنام ومحمد مران، لكن المدرب الإيطالي وضع نفسه مرمى الانتقادات لا سيما أن محمد الربيعي لم يلعب أي مباراة هذا الموسم بعد توقيعه مع الهلال، قادما من الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية. وقد يكون الربيعي صاحب الحظ الأوفر لحماية عرين الأخضر في كأس آسيا، بالنظر إلى مسيرته مع المنتخبات السعودية في الفئات السنية المختلفة وصولا للمنتخب الأول. وقبل انتقاله للهلال كان الربيعي الحارس الأساسي للأهلي وأسهم في عودته لدوري روشن، بينما خاض مع المنتخب السعودي الأول 7 مباريات دولية.
خبرة عريضة
يعد أحمد الكسار الحارس الاحتياطي في الفيحاء، وشارك مع البرتقالي في 6 مباريات فقط هذا الموسم، إذ شارك في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا، وخرج بشباك نظيفه في مباراة واحدة، واستقبل 3 أهداف.
وخاض مباراة واحدة فقط بدوري روشن، واستقبل هدفين، كما خاض مباراة واحدة بكأس الملك واستقبل هدفا، لكنه يملك خبرة عريضة مما قد يضعه الخيار الأوفر حظا لحماية عرين الأخضر.
مشاركة بسيطة
راغد النجار هو الحارس الاحتياطي في النصر، ولم يشارك إلا في 3 مباريات فقط: 2 في دوري روشن السعودي، ومباراة واحدة في دوري أبطال آسيا، وخرج بشباك نظيفة في مباراة واستقبل هدفين، ومشاركاته قليلة للغاية مع ناديه كما أنه قليل الخبرة الدولية.
مواجهة الإعلام
يواجه مدرب الأخضر الإيطالي روبرتو مانشيني اليوم الإعلام، ليتحدث عن مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب عمان في افتتاح مشوار الصقور في البطولة القارية.
تحضير مستمر
واصل المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة عمان، وتركزت التدريبات على النواحي الفنية مع بعض التدريبات اللياقية.
-مسيرة الربيعي الدولية تجعله الأوفر حظا في حماية العرين الأخضر
-الربيعي لم يشارك مع ناديه منذ بداية الموسم
-الكسار يملك خبرة عريضة رغم مشاركاته القليلة
-النجار اكتفى بالمشاركة مع ناديه في 3 مباريات
-مانشيني يواجه الإعلام قبل مواجهة عمان
-الأخضر يركز على التحضير الفني لبداية المشوار
- الغموض يغلف قرار استبعاد العقيدي
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