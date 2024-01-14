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الغموض يكتنف حماية العرين الأخضر

1/14/2024 9:51:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يستهل المنتخب السعودي مشواره في كأس آسيا، التي تدور رحاها في قطر حاليا، بمواجهة منتخب عمان،غدا، ويتخوف الجمهور السعودي من إشكالية حراسة المرمى، إذ إن الثلاثي المتواجد حاليا في صفوف الأخضر بعد استبعاد نواف العقيدي، مشاركة قليلة مع أنديتهم خلال الفترة السابقة. وتضم قائمة المنتخب السعودي حاليا 3 حراس: محمد الربيعي، أحمد الكسار، راغد النجار.
قرار غامض
في ظل غياب الحارس الأساسي المصاب محمد العويس كانت كل التوقعات تصب في مصلحة العقيدي لتأمين عرين الأخضر في كأس آسيا.
واتجه مانشيني لاختيار العقيدي في قرار بدا منطقيا في ظل ابتعاد الحارس المخضرم عبد الله المعيوف عن المنافسات الدولية منذ فترة طويلة، إلى جانب توجهات المدرب الإيطالي بالنزول بمعدل الأعمار، كما أن العقيدي يلعب بصفة مستمرة مع النصر، وهي الميزة التي يتفوق بها على باقي الحراس المحليين في دوري روشن السعودي للمحترفين، ولم يخيب العقيدي التوقعات في التحضيرات وتألق في ودية لبنان، وعقب نهاية اللقاء حظى العقيدي بإشادة واسعة، إلا أن استبعاده قبل بدء المنافسة من القائمة النهائية، دون الكشف عن أسباب الاستبعاد، وهل هو قرار فني أو انضباطي أم أن اللاعب يشكو من إصابة، ليظل القرار غامضا دون توضيح.
مسيرة دولية
استدعى مانشيني محمد الربيعي للمرة الثانية، بعدما استبعده من القائمة الأولية في الرابع من يناير الجاري، إضافة إلى علي هزازى وخالد الغنام ومحمد مران، لكن المدرب الإيطالي وضع نفسه مرمى الانتقادات لا سيما أن محمد الربيعي لم يلعب أي مباراة هذا الموسم بعد توقيعه مع الهلال، قادما من الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية الماضية. وقد يكون الربيعي صاحب الحظ الأوفر لحماية عرين الأخضر في كأس آسيا، بالنظر إلى مسيرته مع المنتخبات السعودية في الفئات السنية المختلفة وصولا للمنتخب الأول. وقبل انتقاله للهلال كان الربيعي الحارس الأساسي للأهلي وأسهم في عودته لدوري روشن، بينما خاض مع المنتخب السعودي الأول 7 مباريات دولية.
خبرة عريضة
يعد أحمد الكسار الحارس الاحتياطي في الفيحاء، وشارك مع البرتقالي في 6 مباريات فقط هذا الموسم، إذ شارك في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا، وخرج بشباك نظيفه في مباراة واحدة، واستقبل 3 أهداف.
وخاض مباراة واحدة فقط بدوري روشن، واستقبل هدفين، كما خاض مباراة واحدة بكأس الملك واستقبل هدفا، لكنه يملك خبرة عريضة مما قد يضعه الخيار الأوفر حظا لحماية عرين الأخضر.
مشاركة بسيطة
راغد النجار هو الحارس الاحتياطي في النصر، ولم يشارك إلا في 3 مباريات فقط: 2 في دوري روشن السعودي، ومباراة واحدة في دوري أبطال آسيا، وخرج بشباك نظيفة في مباراة واستقبل هدفين، ومشاركاته قليلة للغاية مع ناديه كما أنه قليل الخبرة الدولية.
مواجهة الإعلام
يواجه مدرب الأخضر الإيطالي روبرتو مانشيني اليوم الإعلام، ليتحدث عن مواجهة المنتخب السعودي أمام منتخب عمان في افتتاح مشوار الصقور في البطولة القارية.
تحضير مستمر
واصل المنتخب السعودي تحضيراته لمواجهة عمان، وتركزت التدريبات على النواحي الفنية مع بعض التدريبات اللياقية.
-مسيرة الربيعي الدولية تجعله الأوفر حظا في حماية العرين الأخضر
-الربيعي لم يشارك مع ناديه منذ بداية الموسم
-الكسار يملك خبرة عريضة رغم مشاركاته القليلة
-النجار اكتفى بالمشاركة مع ناديه في 3 مباريات
-مانشيني يواجه الإعلام قبل مواجهة عمان
-الأخضر يركز على التحضير الفني لبداية المشوار
- الغموض يغلف قرار استبعاد العقيدي

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