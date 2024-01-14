روشن يتصدر تصنيف آسيا بصفر محترفين

(MENAFN
- Al Watan) في الوقت الذي يحتل دوري روشن السعودي للمحترفين، المركز الأول في تصنيف الاتحاد الآسيوي كأقوى المسابقات الوطنية في القارة الصفراء إلا أنه هو والدوري القطري (الرابع في التصنيف) لم يضما ضمن تشكيلتيهما في كأس آسيا 2023 أي نجم يلعب من في الدويات الأرووبية أو حتى الآسيوية، بعكس الدوري الياباني (الثاني آسيويا) والكوري (الثالث) والإيراني (الرابع) التي تضم في صفوفها مجتمعة (20) لاعبا في الدوريات الخمس الكبرى الأوربية بواقع 11 يابانيا، 7 كوريين ولاعبان من إيران.
هذه التشكيلات المحترفة جعلت اليابان وكوريا وإيران في مقدمة مرشحي البطولة، متقدمين على قطر والسعودية.
أسباب
لا شك أن السبب الرئيسي لعدم وجود لاعبي السعودية وقطر في الدوريات الأوروبية يعود لعدم قدرة هؤلاء اللاعبين على فرض أنفسهم في المستويات الكبرى لكرة القدم في الدوريات الخمس ودروي الأبطال.
ومن الأسباب الأخرى الرواتب الكبيرة التي تدفعها لهم الأندية السعودية والقطرية وتجعل خيار بقائهم للعب في الأندية المحلية أفضل بدلا من خوض تجارب في أندية الدرجات الأدنى في أوروبا لمحاولة الوصول للخمسة الكبار.
لاعبون محليون
تعتبر السعودية وقطر والإمارات والهند هي المنتخبات الوحيدة في النهائيات الآسيوية التي يمثلها لاعبون يلعبون في الدوريات المحلية لتلك الدول دون أي محترف خارجي، تليها فيتنام بلاعب واحد محترف، في حين تعتبر اليابان أكثر منتخبات القارة تصديرا للاعبين بوقع 20 لاعبا يتوزعون على 9 بطولات في أوروبا، ولاعب واحد في قطر، ثم تأتي أستراليا بـ16 لاعبا، وكوريا ثم إيران بـ13 لاعباً.
-الأخضر وقطر والإمارات والهند بلا محترفين خارجيا
-20 نجما في قائمة الساموراي محترفون خارج اليابان
- 16 لاعبا في صفوف كل من الكنجر والشمشون خارج بلادهم
- 13 لاعبا إيرانيا يحترفون خارج الدوري الإيراني
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