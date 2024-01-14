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روشن يتصدر تصنيف آسيا بصفر محترفين

1/14/2024 9:51:03 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يحتل دوري روشن السعودي للمحترفين، المركز الأول في تصنيف الاتحاد الآسيوي كأقوى المسابقات الوطنية في القارة الصفراء إلا أنه هو والدوري القطري (الرابع في التصنيف) لم يضما ضمن تشكيلتيهما في كأس آسيا 2023 أي نجم يلعب من في الدويات الأرووبية أو حتى الآسيوية، بعكس الدوري الياباني (الثاني آسيويا) والكوري (الثالث) والإيراني (الرابع) التي تضم في صفوفها مجتمعة (20) لاعبا في الدوريات الخمس الكبرى الأوربية بواقع 11 يابانيا، 7 كوريين ولاعبان من إيران.
هذه التشكيلات المحترفة جعلت اليابان وكوريا وإيران في مقدمة مرشحي البطولة، متقدمين على قطر والسعودية.
أسباب
لا شك أن السبب الرئيسي لعدم وجود لاعبي السعودية وقطر في الدوريات الأوروبية يعود لعدم قدرة هؤلاء اللاعبين على فرض أنفسهم في المستويات الكبرى لكرة القدم في الدوريات الخمس ودروي الأبطال.
ومن الأسباب الأخرى الرواتب الكبيرة التي تدفعها لهم الأندية السعودية والقطرية وتجعل خيار بقائهم للعب في الأندية المحلية أفضل بدلا من خوض تجارب في أندية الدرجات الأدنى في أوروبا لمحاولة الوصول للخمسة الكبار.
لاعبون محليون
تعتبر السعودية وقطر والإمارات والهند هي المنتخبات الوحيدة في النهائيات الآسيوية التي يمثلها لاعبون يلعبون في الدوريات المحلية لتلك الدول دون أي محترف خارجي، تليها فيتنام بلاعب واحد محترف، في حين تعتبر اليابان أكثر منتخبات القارة تصديرا للاعبين بوقع 20 لاعبا يتوزعون على 9 بطولات في أوروبا، ولاعب واحد في قطر، ثم تأتي أستراليا بـ16 لاعبا، وكوريا ثم إيران بـ13 لاعباً.
-الأخضر وقطر والإمارات والهند بلا محترفين خارجيا
-20 نجما في قائمة الساموراي محترفون خارج اليابان
- 16 لاعبا في صفوف كل من الكنجر والشمشون خارج بلادهم
- 13 لاعبا إيرانيا يحترفون خارج الدوري الإيراني

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