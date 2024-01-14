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قيادة الاتحاد تنذر بخلاف جديد

1/14/2024 9:51:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تتسارع الأحداث بشكل لافت في قضية الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، بعد عدم عودته من الإجازة حتى الآن، وتغيبه عن تدريبات فريقه التي انطلقت الجمعة الماضي.
وأكدت مصادر أن بنزيما أخطر إدارة العميد بأنه سيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق في دبي، وهو ما وافق عليه النادي.
إلا أن أحد المصادر أوضح أن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أخبر الإدارة بأنه يرفض وجود تمييز بين اللاعبين، وأنه كان يجب على بنزيما الوجود في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، خصوصا أنه لم يقدم أي عذر يوضح فيه سبب تأخر عودته.
وأفاد المصدر بأن جاياردو اتخذ قرارا بتجريد بنزيما من شارة القيادة، مطالبا الإدارة بتقديم رؤية واضحة حول مستقبل اللاعب مع العميد.

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