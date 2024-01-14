قيادة الاتحاد تنذر بخلاف جديد

(MENAFN
- Al Watan) تتسارع الأحداث بشكل لافت في قضية الفرنسي كريم بنزيما، نجم اتحاد جدة، بعد عدم عودته من الإجازة حتى الآن، وتغيبه عن تدريبات فريقه التي انطلقت الجمعة الماضي.
وأكدت مصادر أن بنزيما أخطر إدارة العميد بأنه سيلتحق مباشرة بمعسكر الفريق في دبي، وهو ما وافق عليه النادي.
إلا أن أحد المصادر أوضح أن المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو أخبر الإدارة بأنه يرفض وجود تمييز بين اللاعبين، وأنه كان يجب على بنزيما الوجود في تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين، خصوصا أنه لم يقدم أي عذر يوضح فيه سبب تأخر عودته.
وأفاد المصدر بأن جاياردو اتخذ قرارا بتجريد بنزيما من شارة القيادة، مطالبا الإدارة بتقديم رؤية واضحة حول مستقبل اللاعب مع العميد.
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