برازيلي يحل معضلة الهلال

(MENAFN
- Al Watan) دخل الهلال في مفاوضات متقدمة مع مارسيليا الفرنسي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نظرا لرغبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في تدعيم صفوف الزعيم بلاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر، الذي عانى منه الفريق منذ بداية الموسم.
معاناة هلالية
جاء توجه الهلاليين ومدربهم البرتغالي إلى التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة النجم الدولي السابق ياسر الشهراني، وعدم استعادته مستواه الفني المعهود عقب عودته للملاعب، ما أدى إلى الاستعانة تارة بالظهير الأيمن محمد البريك، وناصر الدوسري تارة أخرى.
مراحل أخيرة
بيّنت مصادر أن المفاوضات بين الهلال ومارسيليا بشأن رينان لودي تتجه إلى مراحلها النهائية، بينما مفاوضات الشروط الشخصية لعقد اللاعب البرازيلي متقدمة بشكل كبير، ويأمل جميع الأطراف استكمال الاتفاق خلال الأيام المقبلة.
وأكدت المصادر أن الصفقة ستكلف الزعيم 82.2 مليون ريال (20 مليون يورو)، لكن المبلغ ما زال قيد المناقشة.
بديل نيمار
أشارت المصادر إلى أنه في حال توقيع رينان لودي سيتم قيده في قائمة الزعيم بدوري روشن السعودي عوضا عن مواطنه نيمار، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب إلى نهاية الموسم.
عقد سارٍ
يمتلك رينان لودي عقدا ساريا مع مارسيليا حتى 2028، بعدما انضم إلى النادي الفرنسي قادما من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، وقدم مستويات لافتة مع النادي الفرنسي، ليواصل تألقه الذي ظهر به مع أتليتكو مدريد.
- 82.2 مليون ريال قيمة الصفقة
- المفاوضات في مراحلها الأخيرة
- الهلال عانى خللا بطرفه الأيسر
- لودي في حال تمت الصفقة سيقيد بديلا لنيمار
MENAFN14012024000089011017ID1107720015
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.