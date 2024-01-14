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برازيلي يحل معضلة الهلال

1/14/2024 9:51:02 PM
(MENAFN- Al Watan) دخل الهلال في مفاوضات متقدمة مع مارسيليا الفرنسي من أجل التعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي رينان لودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، نظرا لرغبة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس في تدعيم صفوف الزعيم بلاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر، الذي عانى منه الفريق منذ بداية الموسم.
معاناة هلالية
جاء توجه الهلاليين ومدربهم البرتغالي إلى التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الظهير الأيسر بعد إصابة النجم الدولي السابق ياسر الشهراني، وعدم استعادته مستواه الفني المعهود عقب عودته للملاعب، ما أدى إلى الاستعانة تارة بالظهير الأيمن محمد البريك، وناصر الدوسري تارة أخرى.
مراحل أخيرة
بيّنت مصادر أن المفاوضات بين الهلال ومارسيليا بشأن رينان لودي تتجه إلى مراحلها النهائية، بينما مفاوضات الشروط الشخصية لعقد اللاعب البرازيلي متقدمة بشكل كبير، ويأمل جميع الأطراف استكمال الاتفاق خلال الأيام المقبلة.
وأكدت المصادر أن الصفقة ستكلف الزعيم 82.2 مليون ريال (20 مليون يورو)، لكن المبلغ ما زال قيد المناقشة.
بديل نيمار
أشارت المصادر إلى أنه في حال توقيع رينان لودي سيتم قيده في قائمة الزعيم بدوري روشن السعودي عوضا عن مواطنه نيمار، الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب إلى نهاية الموسم.
عقد سارٍ
يمتلك رينان لودي عقدا ساريا مع مارسيليا حتى 2028، بعدما انضم إلى النادي الفرنسي قادما من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، وقدم مستويات لافتة مع النادي الفرنسي، ليواصل تألقه الذي ظهر به مع أتليتكو مدريد.
- 82.2 مليون ريال قيمة الصفقة
- المفاوضات في مراحلها الأخيرة
- الهلال عانى خللا بطرفه الأيسر
- لودي في حال تمت الصفقة سيقيد بديلا لنيمار

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