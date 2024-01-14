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مارجريت الثانية أول ملكة تتخلى عن العرش

1/14/2024 9:51:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت الملكة مارجريت الثانية تنازلها عن العرش في اجتماع مع مجلس الوزراء الدنماركي بعد أكثر من خمسة عقود من الخدمة. وتم تنصيب ابنها البالغ من العمر 55 عاما وولي العهد فريدريك ملكا أمام الشعب على شرفة قصر كريستيانسبورج في قلب العاصمة الدنماركية. وستكون مارجريت (83 عاما) أول ملكة دنماركية تتخلى عن العرش طوعا منذ نحو 900 عام.
مشاكل صحية
وأعلنت مارغريت، بسبب مشاكل صحية، أنها ستتنحى عن منصبها، مما أذهل الأمة التي كانت تتوقع منها أن تعيش أيامها على العرش، كما جرت العادة في النظام الملكي الدنماركي. وخضعت مارجريت لعملية جراحية كبرى في الظهر في فبراير الماضي ولم تعد إلى العمل حتى أبريل.
وحتى رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن لم تكن على علم بنوايا الملكة إلا قبل الإعلان مباشرة. وكتبت صحيفة بيرلينجسكي نقلا عن القصر الملكي أن مارجريت أبلغت فريدريك وشقيقه الأصغر يواكيم قبل ثلاثة أيام فقط.
وسيترك التنازل عن العرش الدنمارك بملكتين: ستحتفظ مارجريت بلقبها بينما ستصبح زوجة فريدريك الأسترالية المولد الملكة ماري. وسيصبح كريستيان، الابن الأكبر لفريدريك وماري، البالغ من العمر 18 عامًا، وليًا للعهد ووريثًا للعرش.
وأظهر استطلاع - بتكليف من الإذاعة العامة الدنماركية DR - نُشر يوم الجمعة أن 79 % من 1037 شخصًا شملهم الاستطلاع الذي أجراه معهد Epinion قالوا إنهم يعتقدون أن فريدريك مستعد لتولي الحكم، وقال 83 % إنهم يعتقدون أن زوجته ماري مستعدة لتولي منصب الرئاسة.

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