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ناخبان يبحثان عن بديل لترمب في آيوا

1/14/2024 9:51:02 PM
(MENAFN- Al Watan) قام كل من المرشحين الجمهوريين رون ديسانتيس ونيكي هالي عبر ولاية آيوا، بالبحث عن ناخبين منفتحين على بديل للرئيس السابق دونالد ترمب قبل يومين فقط من افتتاح المؤتمرات الحزبية بالولاية ((التقويم التمهيدي للحزب الجمهوري))، حيث منحتهم العاصفة الثلجية الفرصة لرؤية المزيد من الناخبين لتوقف جدول ترمب. ولكن ظل ترمب واثقا وهو يتطلع إلى تحقيق نصر كبير لإضعاف احتمالات صعود أي منافس. واختار ترمب، الذي يعد المرشح الأوفر حظا في المؤتمرات الحزبية تنظيم ((مسيرات عن بعد)) بعد إلغاء الأحداث بسبب عاصفة ثلجية غطت معظم أنحاء الولاية.
بث مباشر
عقد ترمب حدثًا تم بثه مباشرة على غرار قاعة المدينة استضافته المدعية العامة في ولاية أيوا برينا بيرد، أحد كبار مؤيديه في ولاية أيوا. وقال عن الظروف الجليدية في ولاية أيوا: ((الوضع سيئ هناك)). واعترف بأنه يشعر ببعض القلق من أن الطقس قد يضعف الإقبال، لكنه قال إن أنصاره ((سوف يسيرون فوق الزجاج)) لدعمه.
ولعل الأمر الأكثر أهمية من هامش فوز ترمب المتوقع هو ما إذا كان أي من كبار منافسيه المتبقين سيتمكن من الحصول على المركز الثاني بشكل واضح واكتساب الزخم مع تقدم السباق إلى نيو هامبشاير والولايات الأخرى.
حيث أظهر الاستطلاع الأخير لدي موين ريجستر / إن بي سي نيوز قبل المؤتمرات الحزبية أن ترمب يحافظ على تقدم هائل، بدعم مما يقرب من نصف المشاركين المحتملين مقارنة بـ 20 % لهايلي و16 % لديسانتيس. ولا تزال هيلي، السفيرة السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، وديسانتيس، حاكم فلوريدا، يخوضان معركة متقاربة على المركز الثاني. ويُنظر إلى ترمب أيضًا بشكل أفضل من كبار المتنافسين الآخرين من قبل أعضاء الحزب الحزبي المحتملين، بنسبة 69 % مقارنة بـ 58 % لديسانتيس و48 % فقط لهايلي.
تحقيق النتائج
يتعرض ديسانتيس على وجه الخصوص لضغوط كبيرة في ولاية آيوا نظرًا لرهان حملته الكبير على تحقيق نتيجة قوية في المؤتمرات الحزبية.
وقال لنحو 60 ناخباً في أول حدث له في كاونسيل بلافز بولاية آيوا، في غرب البلاد: ((ستقومون بحشد المزيد من الضربات أكثر من أي انتخابات أخرى ستتمكنون من المشاركة فيها على الإطلاق)).
وهو ويأمل في جذب المزيد من الناخبين مثل مايكل دورهام، وهو مؤيد سابق لترمب ويخطط لعقد اجتماعات انتخابية.
فيما قامت منظمة ((أميركيون من أجل الرخاء))، الذراع السياسية لشبكة ((كوخ براذرز)) المحافظة، بحشد تأييد الولاية خلال العاصفة الشتوية نيابة عن هيلي.
كسب الشعبية
كانت هيلي محسوبة في انتقاداتها لترمب، وهو ما يعكس محاولتها كسب شعبية واسعة النطاق. ويشمل ذلك الجمهوريين الذين لا يزال لديهم آراء بشأن الرئيس السابق والمستقلين والجمهوريين المعتدلين الذين عارضوا ترمب وقد يصبحون مستبعدين.
وفي حديثها في مدينة آيوا الجامعية، قوبلت هيلي بتصفيق حار عندما كتبت عبارة تهدف إلى إثارة الشكوك حول ترمب: ((الفوضى تتبعه. أنت تعرف أنني على حق. لا يمكننا هزيمة الفوضى الديمقراطية بالفوضى الجمهورية)).
ويسلط ظهور هيلي في مدينة آيوا، وهي جزء من المقاطعة الأكثر ديمقراطية في الولاية، الضوء على الشبكة الواسعة التي تسعى

ولاية آيوا:
يتطلع ترمب إلى تحقيق أكبر هامش ممكن من النصر في ولاية آيوا.
يقول مساعدو ترمب إنه يمكن أن يصبح المرشح المفترض بانتصارات مريحة
تمنع ديسانتيس وهيلي من تشكيل تهديد مستدام يخيم الطقس الأكثر برودة بعد أيام من الظروف العاصفة على الانتخابات
أشار مساعدون في حملات متعددة ومراقبون سياسيون منذ فترة طويلة في ولاية آيوا إلى أن الطقس قد يؤدي إلى انخفاض حاد في نسبة الإقبال.
بلغ الإقبال على التجمع الحزبي الجمهوري ذروته بأكثر من 180 ألف شخص في عام 2016، وهي الحملة الأولى لترمب.
استطلاع موين ريجستر للمؤتمرات الحزبية:
ترمب يحافظ على تقدم هائل، بدعم مما يقرب من نصف المشاركين المحتملين مقارنة بـ %20 لهايلي و%16 لديسانتيس
لا تزال هيلي، السفيرة السابقة للأمم المتحدة وحاكمة ولاية كارولينا الجنوبية، وديسانتيس، حاكم فلوريدا، يخوضان معركة متقاربة على المركز الثاني.
يُنظر إلى ترمب أيضًا بشكل أفضل من كبار المتنافسين الآخرين من قبل أعضاء الحزب الحزبي المحتملين، بنسبة 69 % مقارنة بـ 58 % لديسانتيس و48 % فقط لهايلي.

MENAFN14012024000089011017ID1107720013

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