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صراع الاحتلال الإسرائيلي وحماس في غزة بالأرقام

1/14/2024 9:51:02 PM
(MENAFN- Al Watan) تعد الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس هي الصراع الأطول والأكثر دموية وتدميرًا، حيث اندلع القتال في 7 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين قصفت إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة بغارات جوية وهجوم بري، أحدث دمارًا غير مسبوق، وسوى أحياء بأكملها بالأرض.
ويقول مراقبو الأمم المتحدة إن الهجوم أدى إلى نزوح الغالبية العظمى من الفلسطينيين في غزة، وأوقف العمليات في أكثر من نصف مستشفيات غزة، وتسبب في انتشار الجوع، وفيما يلي نظرة على أرقام حصيلة الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي تم الحصول عليها من وزارة الصحة الفلسطينية والمراقبين الدوليين وجماعات الإغاثة.

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