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ليالي القيصرية.. المهرجان الأطول

1/14/2024 9:51:02 PM
(MENAFN- Al Watan) وصف المتحدث الرسمي بأمانة الأحساء خالد بوشل مهرجان ((ليالي القيصرية))، الذي تنظمه الأمانة، والمحافظة، وهيئة تطوير الأحساء، بأنه أطول مهرجان سياحي، وثقافي، واجتماعي في المحافظة، إذ يمتد طوال فترة الشتاء عبر حزمة من البرامج والفعاليات وسط أجواء مفعمة بالتراث، بينها: الفنون الشعبية، معرض القيصرية (تاريخ وسط الهفوف التاريخي)، جلسات اجتماعية وعائلية وشبابية، عروض تفاعلية مباشرة، معزوفات موسيقية، ألعاب شعبية، وحكواتي، ومطاعم ومقاهي، وأنشطة تراثية وتاريخية وشعبية متنوعة.
عوائد اقتصادية
أبان بوشل لـ((الوطن))، أن الأمانة، وضعت ضمن أجندة أهدافها الاستراتيجية والتنفيذية، استثمار تراث الأحساء الثقافي، وتوظيف مكوناته الثرية، في تحقيق عوائد اقتصادية، من خلال مشروعات ثقافية نقوم عبرها بدمج التراث الثقافي الأحسائي في عملية التنمية وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030، مؤكدًا أن أمانة الأحساء، تسعى في أولى تلك الخطوات إلى إحياء وتطوير وسط الهفوف التاريخي، عبر تكاملية مع الجهات المعنية، لاسيما أن وسط الهفوف يتضمن في باطنه العديد من المواقع التاريخية والتراثية والمتميزة بين الطرز المعماري الفريد من نوعه.
فرصتان تحسينيتان
أمام ذلك، طرح عضو المجلس البلدي السابق في الأحساء، عضو الفريق التنفيذي في الأحساء المبدعة علي السلطان، فرصتي تحسين في المهرجان، وهما: إتاحة الفرصة لمتاجر ((القيصرية)) التي يتجاوز عددها 400 متجرًا، بالإضافة إلى المتاجر القريبة من القيصرية بعمل حسومات في المبيعات، والمزيد من عروض التسوق، وتقديم جوائز كبرى في المشتريات، وسحوبات ضخمة، وفرصة التحسين الأخرى، إدخال سوق الحرفيين القريب من القيصرية ضمن الفعاليات، وكذلك الاستفادة من شارع الحدادين بتنفيذ حزمة من الفعاليات، وبتلك الخطوة إضافة المزيد من المساحات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار.

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