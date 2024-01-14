Monday, 15 January 2024 09:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3 مراحل للدعم والمساندة في المدارس

1/14/2024 9:51:02 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما انتظم أمس الطلاب والطالبات على مقاعدهم الدراسية، بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، أنهت كل الإدارات التعليمية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة تطبيق هيكلة الإدارات الجديدة، بعد صدور قرارات تكليفات لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام والوحدات في الإدارات التعليمية وفقًا للدليل التنظيمي الجديد لإدارات التعليم العامة، الذي بدأ العمل به من 1 يناير الجاري، وتأسيس الإدارات والمكاتب والأقسام وفقًا لتسميات الدليل.
وحدد دليل وزارة التعليم للنموذج الإشرافي، في ضوء تمكين المدرسة، 3 مراحل لتنفيذ خطة الدعم والمساندة للمدارس: إسناد عدد من المدارس للمشرف التربوي قبل عمليات التقويم الذاتي، وتنفيذ عمليات المساندة والدعم، وتشكيل فرق للتطوير والتحسين.
في السياق نفسه، أكدت الإدارة العامة للتعليم في الأحساء لـ((الوطن)) عودة أكثر من 240 ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية بعد تمتعهم بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني في أكثر من 1100 مدرسة للبنين والبنات، بينها 86 مدرسة للطفولة المبكرة، تضم أكثر من 9200 فصل دراسي في جميع مراحلها، ويقوم على تعليمهم ما يزيد على 20000 معلم ومعلمة. بينما وجه قسم التوجيه الطلابي عددًا من الرسائل التوعوية لأهمية الانضباط المدرسي، مثمنا دور أولياء أمور الطلاب في التكامل مع المدرسة.
مراحل الدعم والمساندة
. المرحلة الأولى:
يسند مدير المكتب أو مدير الإشراف التربوي للمشرف التربوي عددًا من المدارس قبل عمليات التقويم الذاتي، للقيام بالتالي:
1- مساعدة المدرسة في فهم معايير التقويم المدرسي في مجالات: الإدارة المدرسية، والتعليم والتعلم ونواتج التعلم، والبيئة المدرسية.
2- دعم المدرسة في رفع كل ما يعيق تحقيق المعايير في مجال البيئة المدرسية للجهات ذات العلاقة.
3- تعزيز ثقافة التقويم المدرسي المستند للمعايير في المدارس المسندة له، وتوفير الشواهد الدالة على التحقق.
4- دعم تدريب الهيئة التعليمية والإدارية بالمدرسة على تطبيق أدوات التقويم المدرسي الذاتي، وتهيئتها للتعامل مع التقويم الخارجي بفاعلية.
5- مساندة المدرسة في إعـداد خطة تطبيق التقويم المدرسي الذاتي، والعمل على ضمان جودة التطبيق وفق ما ورد في الدليل الإجرائي للتقويم المدرسي الذاتي.
. المرحلة الثانية:
يقوم المشرف في أثناء تنفيذ عمليات التقويم الذاتي بدور المساندة والدعم، والقيام بالتالي:
1- ضمان سلامة إجراءات تطبيق أدوات التقويم المدرسي الذاتي.
2- المساندة بالتدريب أو الاستشارات عند تطبيق أدوات التقويم الذاتي.
3- دعم المدرسة في حل المشكلات الفنية والتقنية التي تنشأ عند تطبيق التقويم الذاتي، سـواء داخل المدرسة أو بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
4- مساندة المدرسة في تعزيز مشاركة الطالب وأولياء أمورهم في استكمال متطلبات التقويم المدرسي.
. المرحلة الثالثة:
يشكل مدير مكتب التعليم أو مدير الإشراف التربوي فرق التطوير والتحسين، للقيام بالتالي:
1- حصر المدارس التي صُنفت وصدرت لها تقارير التقويم المدرسي.
2- تحليل ودراسة تقارير المدارس وتحديد المعالجات المناسبة.
3- تحديد الدعم المناسب للمدارس في ضوء نتائج التقويم المدرسي.

MENAFN14012024000089011017ID1107720009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث